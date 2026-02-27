Cygamesは、マンガ配信サービス「サイコミ」で連載され、2024年11月に完結を迎えた漫画作品『東京深夜少女』について、2026年2月27日12:00より期間限定で全話無料公開を行う。あわせて、本作の作者・もてぃま先生が作画を担当する新連載『黒衣の妹は私を許さない』の作品情報を公開した。

さらに、『東京深夜少女』の舞台となったコンセプトBar『サキュバスシーシャ ABYSS 歌舞伎町店』の系列店と、『東京深夜少女』とのオフラインコラボイベントを2026年3月1日より開催する。

『東京深夜少女』全話無料キャンペーン

作者・もてぃま先生の新連載を記念して、完結作『東京深夜少女』の全話132話分を期間限定で無料公開。最終話まで無料で読むことができる。

無料公開期間は、2026年2月27日12:00～3月6日11:59。

もてぃま先生新作『黒衣の妹は私を許さない』情報公開!

『東京深夜少女』の作者・もてぃま先生が作画を担当する新作『黒衣の妹は私を許さない』が、2026年3月6日12:00より「サイコミ」にて連載を開始する。作品公開に先がけ、作品情報および著者コメントを公開する。

『黒衣の妹は私を許さない』作品概要

大切なふたごの妹の婚約者を思わぬ事故で殺めてしまった山姫(さき)。

けれどその不幸は、妹・海姫(みき)に仕組まれた秘かな愉しみだったとしたら? ふたごの、歪な宿命を巡る愛憎劇。

原作を『かんかん橋をわたって』の草野誼先生が担当、作画を『東京深夜少女』のもてぃま先生が担当する、 異色タッグが生み出す珠玉のサイコサスペンス作品が堂々登場！

著者からのコメント

原作／草野誼先生

長い間実現出来なかった企画が、もてぃま先生という最高の描き手と出会えて船出することができました。

作画／もてぃま先生

初めてのモノクロ原稿、頑張って作画させていただきました。山姫と海姫の双子の姉妹がとてもかわいいので見ていただけたら嬉しいです!

『東京深夜少女』×コンセプトBar『サキュバスシーシャ』オフラインコラボイベント開催

『東京深夜少女』の取材協力先で、物語の舞台となったコンセプトBar『サキュバスシーシャ ABYSS 歌舞伎町店』の系列5店舗と、『東京深夜少女』とのオフラインコラボイベントを2026年3月1日より開催。また、2026年4月25・26日には、『東京深夜少女』作者・もてぃま先生のトーク＆サイン会を開催する。

コラボ第1弾：サキュバスシーシャ5店舗巡回コラボ

開催期間：2026年3月1日(日)～2026年4月30日(木)

概要：対象店舗にてコラボシーシャやコラボドリンク購入の方限定で、描き下ろしイラスト特典をプレゼント。写真集、キャラクターブロマイド、アクリルキーホルダーといったコラボグッズも販売する。

コラボ第2弾：『東京深夜少女』作者・もてぃま先生 トーク＆サイン会開催

開催日：2026年4月25日(土)24:00～26:00、 2026年4月26日(日)17:00～19:00

概要：ここでしか聞けない『東京深夜少女』の制作秘話をお届け。※要予約(計20組限定)。限定コラボセットを購入いただいた方のみ参加可能。

詳細は「サキュバスシーシャ」特設ページにて確認のこと。

『東京深夜少女』とは

『私達は、かわいくなければ生きてる意味がない』

自分に自信がなくコンプレックスを抱える女の子、はるか。

シーシャバーで働き「カワイイ」ことを何よりも大事と考える女の子、りあ。

美徳も悪徳も全てをネオンで包み込む夜の街、新宿・歌舞伎町で

りあと出会ってしまったはるかは、煌びやかで醜悪な世界へと踏み出していく。

漫画：もてぃま,、原案：輪千ユウ。

