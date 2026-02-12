Cygamesが運営するマンガ配信サービス「サイコミ」は、同サービス内の「サイコミコラム」にて、『都市伝説が殺ってくる』の著者・米田旦人先生と同作の担当編集、またゲストとして芸人・春とヒコーキ(バキ童) ぐんぴぃさんを迎えた3ショットインタビューを2月12日に公開した。

ぐんぴぃが選ぶ「バナーで出てきたら読んじゃうバトル漫画の能力」3選

『都市伝説が殺ってくる』は、現在サイコミで連載中の米田旦人先生が手掛ける異能バトル漫画。公開した動画が闇に触れてしまい、「秘密結社に消される」こととなった都市伝説配信者が、生意気だけど超賢いスマホを相棒(バディ)にトンデモ能力持ちの刺客たちとの死闘を繰り広げるストーリーだ。

今回のサイコミコラムでは、「次に出す能力が全然思いつかない…」「バナー映えする能力にしたいけど、どんなのがいいのか…」と悩む米田先生と担当編集が、マンガとバナーに詳しい芸人・春とヒコーキ(バキ童)のぐんぴぃさんに聞いてみようと着想したことから実現した鼎談とのこと。

昨年末、"バキ童"卒業報告が話題になり、登録者200万人も達成したぐんぴぃさんは、『HUNTER×HUNTER』などの人気作から「バナーで出てきたら読んじゃうバトル漫画の能力」を紹介するだけでなく、成人向け映像作品を参考にした「こういう能力あったら」の話も熱弁。さらに「バキ童チャンネル」の気になる今後についても語られる。