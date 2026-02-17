Cygamesは、マンガ配信サービス「サイコミ」で連載中の作品『これって愛なんですか?』の実写縦型ショートドラマを、2月5日より公式TikTokショートドラマアカウントで配信開始した。同作品は鈴音ことら先生による、探偵興信所を舞台に様々な「愛のカタチ」を問うオムニバス・ヒューマンドラママンガだ。

『これって愛なんですか?』の実写縦型ショートドラマを公開するほか、ショートドラマ配信を記念して期間限定で『これって愛なんですか？』の原作31話分をマンガ配信サービス「サイコミ」にて無料公開する。

『これって愛なんですか?』ショートドラマ概要

学生時代、父の不倫をきっかけに、人を信じて愛することができなくなっていた主人公・藤見唯。そんな唯に寄り添ってくれた相原明彦と結婚し、ようやく幸せになれると思ったのもつかの間、明彦が見知らぬ女性と並んで歩く姿を目撃してしまう。動揺して声をかけようとする唯を制したのは、かつて父の不倫を調査してくれた探偵・大崎倭だった。大崎に尾行調査を依頼し、不倫の決定的証拠を掴んだ唯は、裏切った明彦へ「徹底的に制裁すること」を決意する——

「サイコミ」で大人気連載中、様々な「愛のカタチ」を問うオムニバス・ヒューマンドラママンガを実写化！

2月5日18:00から順次配信。配信プラットフォームは、TikTokサイコミ公式ショートドラマアカウント。全8話公開。原作は『これって愛なんですか？』 鈴音ことら。出演は、木下綾菜(藤見唯 役)、平野莉玖(大崎倭 役)、木村伊吹(相原明彦 役)、松川菜々花(川下 役)。監督は服部亮次。制作はCyberBuzz、CINEMA EYES。







場面写真

『これって愛なんですか？』のショートドラマ配信を記念して、期間中31話分を無料で公開する。無料拡大期間は、2月5日18:00 ～ 2月19日17:59。「サイコミ」では、「待てばタダ!」のアイコンが表示されている話については無料で閲覧することができる。ショートドラマで描かれた物語の続きは、ぜひ原作漫画にて楽しんでほしい。

