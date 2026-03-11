【2026年最新】地元ライター厳選！人気の桜「ソメイヨシノ」などが楽…

湘南エリアの中でも、公園や河川沿いの自然豊かな景観が広がる平塚市。海や丘陵、田園風景などさまざまな表情を持つ街で、春になると各地でソメイヨシノが咲き誇ります。

広々とした公園でのんびり桜を楽しめるスポットから、川沿いを彩る桜並木、湘南を一望できる絶景スポットまで、平塚には個性豊かな花見スポットが点在しています。

2026年3月上旬時点では、まだ多くの桜は硬い蕾の状態ですが、例年の見頃は3月下旬から4月上旬。気温の上昇とともに、街は一気に春の景色へと変わっていきます。今回は、平塚市内でソメイヨシノが楽しめるおすすめの桜スポットを4か所ご紹介します。

湘南平（高麗山公園）｜湘南の絶景と約2000本の桜が広がる平塚屈指の花見スポット

湘南平を含む高麗山公園は、平塚市と大磯町にまたがる広大な風致公園です。公園は大きく「湘南平ゾーン」と「浅間山ゾーン」に分かれ、湘南平ゾーンは相模湾や富士山を望む絶景スポットとして知られています。「かながわの景勝50選」「かながわの公園50選」「夜景100選」などにも選ばれており、平塚を代表する景観の名所のひとつです。

標高約180メートルの泡垂山山頂に位置する湘南平には、テレビ塔展望台と高麗山公園レストハウス展望台の2つの展望スポットがあります。展望台からは相模湾や富士山、箱根連山、丹沢山塊、大山などを望む360度のパノラマが広がり、晴れた日には江の島や三浦半島、伊豆半島まで見渡すことができます。

春になると園内や山の斜面にはソメイヨシノやオオシマザクラなど約2000本の桜が咲き、湘南の海や山の景色とともに楽しめる花見スポットとして多くの人が訪れます。例年の見頃は4月上旬から4月中旬頃。麓の湘南平入口から続く桜並木も見どころのひとつで、ハイキングをしながら桜を楽しむこともできます。

取材に訪れた2026年3月5日時点では、ソメイヨシノはまだ開花前で、枝先に硬い蕾が見られる状態でした。標高があるため市街地より開花がやや遅く、これから春本番に向けて山全体が桜色に染まる景色が楽しみです。

ただし平塚屈指の桜の名所でもあり、開花時期には駐車場が混雑することが予想されます。お出かけの際にはバスの利用がお勧めです。

渋田川｜3列の桜並木が続く平塚屈指の花見スポット

スポット名湘南平（高麗山公園）住所〒254-0913 神奈川県平塚市万田790アクセスJR「平塚駅」北口から神奈中バス平35系統で「湘南平」下車、徒歩すぐ入園料無料桜の見頃例年4月上旬～4月中旬（ソメイヨシノ、オオシマザクラほか）桜の本数約2000本駐車場あり（大駐車場 約60台、頂上駐車場 約10台）問い合わせ高麗山公園レストハウス管理事務所（0463-31-6722）公式HP平塚市公式ページ｜湘南平

平塚市西真土から豊田打間木にかけて流れる渋田川は、市内でも特に人気の高い桜の名所のひとつです。鷹匠橋付近から上流約400メートルにわたって桜並木が続き、春になると多くの人が花見や写真撮影に訪れます。

渋田川の桜並木の特徴は、川の両岸に並ぶ桜と、川沿いに流れる用水路側の桜をあわせた「3列の桜並木」。特に用水路は幅が狭く、両岸から伸びた桜の枝が重なり合うため、満開の時期にはまるで桜のトンネルのような景色が広がります。夕暮れ時には、群青色の空と桜が重なる美しい風景も見どころです。

また、川の西側からは富士山を背景にした桜の景色を撮影できるスポットもあり、平塚でも人気のフォトスポットとして知られています。桜が散った後には、用水路に花びらが流れてできる「花筏（はないかだ）」も見られ、水面がピンク色のじゅうたんのようになる光景も楽しめます。

取材に訪れた2026年3月5日時点では、ソメイヨシノはまだ開花前で、枝先に硬い蕾が見られる状態でしたが、例年3月下旬から4月上旬にかけてが見頃です。

開花時期にあわせて「渋田川桜まつり」が開催され、桜並木の周辺が多くの来場者で賑わいます。2026年は4月5日に開催予定。また、桜まつりの前の数日間にはライトアップも行われ、昼とは違った幻想的な桜の景色を楽しむことができます。

桜まつり開催中は臨時駐車場が開設される予定ですので、お出かけ前には公式HPをご確認ください。

真土大塚山公園｜古墳広場と遊具広場を彩る、住宅地の桜スポット

スポット名渋田川住所〒254-0019 神奈川県平塚市西真土4丁目付近アクセスJR「平塚駅」北口から神奈中バス平65・平97系統で「湘南車検場前」下車、徒歩約2分桜の見頃例年3月下旬～4月上旬イベント渋田川桜まつり（2026年4月5日 10:00〜15:00※小雨決行）ライトアップ（2026年4月2日〜4日 18:00〜20:00）駐車場湘南車検場駐車場ほか臨時駐車場あり問い合わせ21渋田川プロムナードプラン推進協議会公式HP湘南ひらつかナビ｜渋田川

真土大塚山公園は、平塚市西真土にある公園です。1996年9月28日に開設され、大野地区真土にあった砂丘を利用してつくられた「大塚山古墳」を再現した広場が整備されています。園内は南北にのびる園路を中心に、東側は遊具広場と多目的広場、西側は古墳広場に分かれており、散策と遊びの両方が楽しめるつくりです。

春になると、園内では約155本の桜が咲き、ソメイヨシノを中心に、シダレザクラ、オオシマザクラ、ヤマザクラ、サトザクラ（ヤエザクラ）、カンザクラなどが順に園内を彩ります。ソメイヨシノの見頃は例年3月下旬から4月中旬頃。広場の開放感があるため空も大きく感じられ、のびのびと花見を楽しめるのが魅力です。遊具広場にはローラー式のすべり台などもあり、家族で立ち寄りやすいスポットとして親しまれています。

取材に訪れた2026年3月5日時点では、ソメイヨシノはまだ遠目には枝のように見えるほどの硬い蕾の状態でした。これから春に向けて園内の景色がゆっくりと変わっていきそうです。渋田川からも徒歩すぐなので、あわせて巡るのもおすすめ。

基本的には地元にお住いの方向けの公園ですので、お出かけにはバスをご利用ください。

四之宮ふれあい広場｜富士山と桜が楽しめる開放的な芝生広場

スポット名真土大塚山公園住所〒254-0019 神奈川県平塚市西真土3丁目18-1019-1アクセスJR「平塚駅」北口からバス平63・67・68・86系統で「坂口」下車、徒歩7分入園料無料桜の見頃例年3月下旬～4月中旬（ソメイヨシノほか）桜の本数約155本駐車場なし問い合わせ平塚市 みどり公園・水辺課公式HP平塚市公式ページ｜真土大塚山公園

四之宮ふれあい広場は、平塚市四之宮にある広場で、四之宮水再生センターの水処理施設の上部を有効利用して整備された施設です。広場にはテニスコートやフットサルコート、バスケットコート、多目的広場、遊具などがあり、地域の人々の憩いの場として親しまれています。

広場内には「サクラの丘」と呼ばれるエリアがあり、春になるとソメイヨシノが咲き、芝生広場とともにのびのびとした花見を楽しめます。天気の良い日には富士山を望むこともでき、桜と富士山を一緒に写真に収められる穴場のフォトスポットとしても知られています。

広い芝生広場や遊具が整備されているため、子ども連れの家族でも利用しやすく、のんびりとした雰囲気の中で春の景色を楽しめるのが魅力です。渋田川の桜並木からも比較的近く、あわせて立ち寄るのもおすすめです。

取材に訪れた2026年3月5日時点では、ソメイヨシノはまだ硬い蕾の状態で、遠目には枝のように見える段階でした。これから気温が上がるにつれて蕾がふくらみ、広場がやわらかな桜色に染まる季節が待たれます。

敷地には2か所の駐車場が用意されていますが決して広くは無いため、桜の開花時期に足を運ぶ際にはバスの利用が安心ですね。

まとめ

スポット名四之宮ふれあい広場住所〒254-0014 神奈川県平塚市四之宮4丁目19-1アクセスJR「平塚駅」北口から神奈中バスで「前鳥神社前」下車、徒歩約10分入園料無料利用時間2月～10月：9:00～17:00（5/15～8/15は18:30まで）11月～1月：9:00～16:00休場日月曜日（祝日の場合は翌日）、年末年始駐車場あり問い合わせ四之宮ふれあい広場受付（0463-54-8700）公式HP神奈川県下水道公社｜四之宮ふれあい広場

丘の上の公園でのびやかな桜を楽しめる真土大塚山公園、湘南の絶景とともに春を感じられる湘南平、川沿いに続く桜並木が美しい渋田川、そして地域の憩いの場として親しまれる四之宮ふれあい広場。同じ平塚市内でも、それぞれに異なる春の風景があります。

例年3月下旬から4月上旬にかけて見頃を迎えるソメイヨシノ。ぜひこの春は、平塚の街をのんびり歩きながら、お気に入りの桜スポットを見つけてみてください。

The post 【2026年最新】地元ライター厳選！人気の桜「ソメイヨシノ」などが楽しめる平塚のお花見スポット4選 first appeared on 湘南人.