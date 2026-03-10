ハンバーグ&ステーキレストランの「ビッグボーイ」「ヴィクトリアステーション」は3月5日より、北海道産の殻付きホタテをグラタン風で提供する「北海道産殻付きホタテフェア」を開催している。

「北海道産殻付きホタテフェア」では、グラタン風にオーブンで焼き上げた北海道産の「殻付きホタテ」を、ビッグボーイの看板メニュー「直火焼き大俵ハンバーグ」や「手ごねハンバーグ」などと一緒に楽しめるメニューが登場する。

「殻付きホタテ」は、プリプリ食感のホタテをウニやマッシュルームの風味豊かなグラタンソースと合わせ、エダムチーズをのせて焼き上げており、ホタテの甘みとグラタンソースのコクがマッチした、ちょっぴりリッチな味わいに仕上げられている。

ラインアップはこちら。なお、「殻付きホタテ」は単品(539円)での注文も可能となっている。

殻付きホタテ&大俵ハンバーグ… 150g1,595円、200g1,705円、250g1,925円



殻付きホタテ&手ごねハンバーグ150g… 1,309円



殻付きホタテ&グリルチキン200g… 1,353円



殻付きホタテのトリプルコンビネーション… 1,639円



殻付きホタテ&アンガスサーロインカットステーキ120g… 2,409円

