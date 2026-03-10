ジェイアール東海フードサービスは、オリジナルスイーツ「ぴよりん」誕生15周年を記念し、「伊勢茶ぴよりんおでかけセット」を販売する。販売は4月4日〜5日の2日間限定で、JR伊勢市駅の「PLUSTA Gift伊勢市」で実施される。

「PLUSTA Gift伊勢市」は、伊勢神宮の玄関口であるJR伊勢市駅に2026年3月28日にリニューアルオープンする店舗。新装開店と「ぴよりん」15周年が重なり、三重県で初めての限定販売が実現したという。名古屋の人気スイーツと三重の名産を組み合わせた特別な商品として展開される。

今回販売される「伊勢茶ぴよりんおでかけセット」は、定番ぴよりんと伊勢茶ぴよりんのセット商品で、価格は1200円。各日11時〜16時まで販売される。

「伊勢茶ぴよりん」は、名古屋コーチン卵を使った濃厚なプリンと伊勢茶のジュレを重ね、伊勢茶ババロアで包み込んだ限定フレーバー。伊勢茶の旨みとほのかな苦みが調和した味わいが特徴とされる。

販売はJR東海グループの共通ポイントサービス「TOKAI STATION POINT」アプリで事前抽選を実施。抽選受付は2026年3月9日〜22日23時59分まで、当選通知は3月27日15時頃にアプリ内で当選者のみに通知される予定。

「ぴよりん」は、名古屋コーチンの卵を使ったプリンをバニラ香るババロアで包み、粉末状のスポンジをまとわせてひよこの形に仕上げた生スイーツ。名古屋駅構内の店舗や愛知県春日井市の製造工房併設店舗などで販売されている。2026年7月1日に誕生15周年を迎える。

なお、6月には名古屋駅中央コンコースに新店舗「ぴよりんvillage」の開業も予定されている。