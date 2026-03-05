ウィナーズが展開する「récolte(レコルト)」は3月10日、「自動調理ポット ラージ」(1万7,930円)を発売する。

自動調理ポットにラージサイズが登場

累計台数約50万台を出荷した「自動調理ポット」に、多くの要望が寄せられていた"たっぷりサイズ"が登場する。スープは最大800mlまで調理可能。好評の「ポタージュ/ペースト」モードなどは継続しつつ、「たべるスープ」モードを新たに追加した。ビーフシチューのように具材感のあるメニューにも対応。和の汁物から洋のスープ、おかゆまで、日々の食卓で幅広く活用できる。

カラーはクリームホワイト、ナチュラルブラックの2色を用意する。

毎日の食卓で幅広く活躍

7つの調理モード

ブラシレスDCモーターの採用により、温度管理と撹拌動作をきめ細かく制御することが可能となった。これにより、「ポタージュ/ペースト」 「スープ」 「たべるスープ」 「豆乳」 「おかゆ」 「ジュース/CLEAN 」 「保温/あたため」の7つのモードを搭載し、多彩なメニューに対応する。

「ポタージュ/ペースト」で作る、キメが細かくふわりとろりとしたエスプーマのようなポタージュは、「軽やかなクレマスープ」と表現できる仕上がりに。

軽やかなクレマスープ

豆乳は漉さなくてもサラサラ

使い勝手もさらにアップ

調理時間が確認できるディスプレイを搭載。初期工程終了後はカウントダウン表示により調理完了までの時間を知らせる。

調理完了までの時間を表示

水が入りにくいスマートベンチレーション構造を採用し、プラグ挿入口カバーを確実に閉じた状態でIPX4相当の生活防水性能を備えた。加えて、内側には汚れや焦げが付きにくい2層仕上げのセラミックコーティングを、8枚刃ブレードにはチタンコーティングを施すことで、お手入れのしやすさも向上。また、吹きこぼれ防止パーツや空焚き防止機能を内蔵することで、安全性にも配慮した。

「豆乳モード」「おかゆモード」には1〜12時間まで設定可能な予約機能を備え、朝食のタイミングに合わせて、できたての豆乳やあたたかなおかゆを楽しむことができる。

付属のレシピブックには36レシピを掲載。初めての人でも失敗なく作ることができる。