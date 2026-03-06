すかいらーくレストランツは3月12日から、「芳醇削りバターのふわっとろパンケーキ」(1,078円～1,300円)をむさしの森珈琲全店で販売する。

芳醇削りバターのふわっとろパンケーキを販売

むさしの森珈琲は、「高原リゾートの珈琲店」をイメージした空間のカフェで、朝限定モーニングサービスから、パスタやロコモコなどのカフェGOHAN、軽食・デザートまで多彩なメニューが取り揃えられている。

「芳醇削りバターのふわっとろパンケーキ」は、同店人気No.1を誇る「"むさしの森珈琲特製"ふわっとろパンケーキ」に、口に入れた瞬間に「ふわっ」と溶ける薄く削ったバターを幾重にも重ねてトッピング。バターの塩味と甘みの重なりを楽しめる。

パンケーキは、リコッタクリームとクリームチーズのライトなコクが特徴で、注文ごとにメレンゲを立てて生地を合わせ、焼き上げている。

「芳醇削りバターのふわっとろパンケーキ」(1,078円～1,300円) 商品イメージ

トッピングの削りバターが2倍の「背徳の芳醇削りバターのふわっとろパンケーキ バターW」(1,290円～1,520円)も展開。

「背徳の芳醇削りバターのふわっとろパンケーキ バターW」(1,290円～1,520円) 商品イメージ

また、王道スタイルのパンケーキを使用した「背徳の芳醇削りバターのクラシックパンケーキ」(858円～1,100円)や「背徳の芳醇削りバターのクラシックパンケーキ バターW」(1,078円～1,320円)も展開する。