グラフィコが展開する全米No.1ノンアルコールマウスウォッシュブランド「The Breath Co.(ザ・ブレスコ)」から、ユーザーリクエストに応えた持ち運べるスティックタイプが登場。「ザ・ブレスコ オーラルリンス マイルドミント10mL×3本」と「ザ・ブレスコ オーラルリンス アイシーミント10mL×3本」を新発売する。

「The Breath Co.(ザ・ブレスコ)」

先行発売は2月16日に全国のハンズ・PLAZA・ロフトで、3月2日からは全国のドラッグストア・バラエティストア・オンラインストアで順次販売される。希望小売価格は308円。

「The Breath Co.(ザ・ブレスコ)」スティックタイプ

「ザ・ブレスコ」はアメリカの歯科医で口臭専門家のDr.ハロルド・カッツが娘の口臭改善のために開発したブランド。

世界50カ国以上で展開し、10万件の4つ星以上レビューを獲得している。日本では2025年10月に発売後、「日経トレンディ」2025年12月号で2026年ヒット予測5位に選出され、@cosmeクチコミランキングでも1位を獲得するなど注目されている。スティックタイプは1回分10mLで手軽に使用可能。

口臭の原因にトリプルアプローチ

マイルドミントは低刺激でピリピリ感が苦手な人向け、アイシーミントはクリアでスッキリした爽快感を求める人向け。どちらも全製品ノンアルコールで口内環境を整え、長時間フレッシュな息を保つ。

ノンアルコール

pHバランスに配慮し、歯のエナメル質への影響も抑制。

PHバランスに配慮

グルテンフリー・ヴィーガンフレンドリー・動物実験なし・パラベンフリー・着色料不使用・自然由来フレーバー・サルフェートフリー・サッカリンフリーのこだわりで、毎日のオーラルケアに安心して使用できる仕様となっている。

安心できる仕様

使い方は歯磨き後に1本口に含み、90秒ほどすすぎ吐き出すだけ。18歳以上は1日2回、12歳以上18歳未満は1日1回の使用がおすすめで、水ですすぐ必要はない。使用後5分ほどは飲食を控えることで効果が持続する。