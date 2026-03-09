サーモスは3月6日、アパレル小物を展開するサブブランド「&ONDO(アンドオンド)」より、「COOL遮熱 日傘(2種)」(高遮熱8,800円/軽量5,500円)、「COOL遮熱 ハット」(2,970円)、「COOL遮熱 キャップ」(2,970円)、「締め付けないドライソックス クルー丈」(990円)をサーモスオンラインショップなどで発売した。

&ONDO 春夏アイテム

同ブランドでは、同社独自の技術と発想を活かし、これまでにルームソックス、ネックウォーマーなどのあったかアイテムを展開してきた。今回、「温度を、味方に。」というブランドコンセプトのもと、日傘やハットなど、日々の暮らしをより快適にする春夏向けのアイテムが発売された。

日差しによる温度上昇を抑える「COOL遮熱 日傘」

COOL遮熱 日傘は、遮熱・遮光・UVカット・近赤外線カットといった夏を快適に過ごす機能を備え、晴雨兼用で使用可能な日傘。遮熱性能を重視した高遮熱タイプ(SG-C601F)と、携帯性を重視した軽量タイプ(SG-C602F)の2タイプを展開する。

SG-C601Fは、全カラーで遮熱率60%以上、遮光率100%、UVカット率100%(UPF50＋)、近赤外線カット率99.9%以上を実現した、高遮熱タイプ。高密度に織り上げた2重織りの生地は、内側に遮熱・遮光・UVカット・近赤外線カット性能を持つラミネートフィルムを重ねた2層構造により、優れた遮熱性と高い遮光率を実現した同社独自開発の生地を使用。強い日差しの下でも、快適で安定した機能性を発揮する。環境配慮型はっ水加工を施しているので、雨傘としても使用できる。

SG-C602Fは、日常的な持ち運びやすさを重視した軽量タイプ。全カラーで遮熱率40%以上、遮光率100%、UVカット率100%(UPF50＋)、近赤外線カット率99.9%以上。高い機能性はそのままに、約210gという軽さを実現。毎日バッグに入れても負担にならず、手軽に持ち歩ける。高密度ながら軽量な生地に、遮熱・遮光・UVカット・近赤外線カットに優れたパールコーティングやラミネートフィルムを重ねた2.5層構造を採用。機能性と軽量性を実現した。加えて、環境配慮型はっ水加工を施しているので、雨傘としても使用できる。

日光の熱から頭を守るハットとキャップ

ハットとキャップは、全カラーで遮熱率45%以上、遮光率100%、UVカット率100%(UPF50＋)、近赤外線カット率99.9%以上の高い性能を備えている。遮熱性の高いコーティングに加え、遮光・UVカット・近赤外線カットの機能を持つラミネートフィルムを重ねた2.5層構造の生地を採用。強い日差しの下でも、快適な着用環境を実現した。日常使いからレジャーシーンまで幅広く活躍する。

ハットは湿気を逃がしやすいベンチレーション仕様を採用し、あご紐取り付け用ループ付き。キャップは長めのツバで直射日光を効果的に緩和。背面バックルにより、形を崩さず持ち運べる仕様。いずれも洗濯可能で、男性も女性も着用できるフリーサイズとなる。

夏場でも快適に着用できるドライソックス

締め付けないドライソックス クルー丈は、ドライなタッチ感が特長の空紡糸を使用し、夏場でも快適に着用できる靴下。履き口から足首にかけては締め付け感が少ないテーパード編みを採用し、足にやさしくフィット。足裏部分はメッシュ組織に編み替えることで、着用時の蒸れを軽減。吸水性・速乾性にも優れ、履いている間もサラッとしたドライな履き心地が続く。

「締め付けないドライソックス クルー丈 (SL-C601G)サイズ:22～24㎝/(SL-C601B)サイズ:25～27㎝」(990円)

※価格は編集部調べ