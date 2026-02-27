レインズインターナショナルが展開する「牛角」は3月19日から、平日限定「春も焼肉フェア」を全国の牛角店舗で開催する。

特別価格となる全ラインナップ

同フェアでは、牛角の創業期からの人気メニューや、焼肉の定番メニューなどを幅広くラインナップ。全17品を何皿・何杯でも特別価格で楽しめる。実施期間は3月2日～3月19日の平日限定。割引後の飲食代金合計が税込2,000円以上で利用可。着席時と会計時に公式ホームページの「専用ページ画面」をスタッフに提示する必要がある。

生ビールなど全7品が209円

アサヒスーパードライ(中ジョッキ)は、通常価格638円のところ209円に。「牛角無糖レモンサワー」(通常価格528円)や「ハイボール」(通常価格583円)、「やみつきキャベツ」(通常価格385円)、「焼きパイン」(通常価格319円)、「牛角アイス」(通常価格319円)も特別価格の209円で提供する。

特別価格209円 全7品

カルビや冷麺も特別価格に

「とんタン塩」(通常価格638円)、「ジューシーカルビ」(通常価格550円)、「ふりそで(特製醤油焼き・塩ダレ)」(通常価格528円)、「牛角冷麺(ハーフ)」(通常価格528円)は319円で提供する。「牛角冷麺(レギュラー)」は通常価格858円が528円となる。

特別価格319円 全5品

「やみつき豚ホルモン」は特別価格429円

コリコリとした食感とジューシーな豚の甘い脂が特長の「やみつき豚ホルモン」は、通常価格583円のところ、429円で提供する。味は「塩ダレ」と「味噌ダレ」の2種類用意している。

「牛角上ハラミ」が半額

目玉商品は「牛角上ハラミ」で、通常価格968円のところ半額の484円で楽しめる。30日間じっくり熟成させたハラミは、赤身と脂のバランスが絶妙で、やわらかくてジューシー、上質な旨みが広がる一品。味は「タレ」と「塩ダレ」の2種類を用意している。タレ味の方が一般的だが、昔からの牛角ファンには塩ダレが人気だという。創業当初、「ハラミをより美味しく味わってもらいたい」という想いから開発された塩ダレ。にんにくとごま油の風味、塩味のバランスにこだわり、肉本来の旨みを引き立てる味わいに仕上げている。