三井不動産は、日本橋エリアおよび東京ミッドタウン(六本木・日比谷・八重洲)にて、花をテーマにした春のイベントを順次開催する。

花をテーマにした春のイベントを開催

日本橋エリアでは3月18日～4月5日に、「SAKURA FES NIHONBASHI 2026」を開催。春グルメや桜暖簾、夜のライトアップなどを通じて、日本橋ならではの春の街歩きを創出する。

SAKURA FES NIHONBASHI 2026

東京ミッドタウンでは3月13日～4月12日に、「MIDTOWN BLOSSOM 2026」を開催する。約100本の桜のガーデンを中心に、ラウンジやアート展示など春のコンテンツを楽しめる。

MIDTOWN BLOSSOM 2026

東京ミッドタウン日比谷では3月3日から、「HIBIYA BLOSSOM 2026」を開始した。15,000本超のアーティフィシャルフラワーと映画『ウィキッド 永遠の約束』とのコラボレーションにより、街全体を没入感あふれる春空間に演出する。4月4日まで実施する。

HIBIYA BLOSSOM 2026

東京ミッドタウン八重洲では3月13日～4月5日、「Hello, Spring! 2026 in TOKYO MIDTOWN YAESU」を開催。花に包まれる空間「FLOWER SHOWER」やロスフラワー企画を通じて、華やかさとサステナブルを体感できる。

Hello, Spring! 2026 in TOKYO MIDTOWN YAESU

各所ではサステナブルな取り組みを実施。再利用可能なアーティフィシャルフラワーの活用やロスフラワーを用いた企画、長年その地で親しまれてきた桜を未来へと受け継ぐ植栽活動など、花を通じてSDGsへの貢献を目指す。