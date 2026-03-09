日常の小ネタやシリアスな出来事を、軽やかな“オチ”をつけてSNSで公開している「ハルマキ 漫画描き」(@harumakimanga)さん。「ファミチキ」のとある食べ方を漫画にしてXで紹介したところ、ファミチキ大好き民から多くの反響が。

「ファミチキご飯が美味すぎた!」1/2

気が向くとたまにやってます😆薄い場合は醤油とか足してもありだし、刻みネギもあると良いかも〜

(@harumakimangaより引用)

帰り道、つい買って食べたくなっちゃうファミチキ。ザクっとジューシーで、とっても美味しいですよね。

それを、そのままお米と一緒に炊飯器に投入。ごま油と鶏ガラの出汁と一緒に炊けば、あっという間に「ファミチキの炊き込みご飯」の完成です!

ファミチキから溢れ出る肉汁がお米をコーティングして、とっても美味しそう。この漫画を見た人からは、「これは美味いだろうなぁ…」「夜中に見てはいけないやつ」「見ただけで口にヨダレ出てきた…」「鶏卵黄、韓国海苔、刻みネギを乗せて食べたひ♪」「チキン系は米のおかずになる事を、全人類に知ってほしい…」といったコメントが寄せられていました。

ファミチキの旨みを、余すところなく味わうことができる「ファミチキご飯」。ぜひ、お試しください!