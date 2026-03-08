CLAN QUEENが新宿・歌舞伎町を占拠、4000人が集結したフリーライブで電撃発表

2026年3月7日（土）、新宿・東急歌舞伎町タワー前のシネシティ広場で、CLAN QUEENのフリーライブ「99」が開催された。開催が発表されたのはたった5日前だったにもかかわらず、当日の会場には約4000名の観客が集結した。凍てつくような春の夜風が吹き抜け続けていたものの、多くの観客で溢れた会場には、開演前から並々ならぬ熱気が満ちていた。きっと、あの場に駆け付けたファンの多くは、今回の公演が単なるフリーライブで終わらないことを予感していたはず。そしてその予感は、最後に確信へと変わる。この記事では、CLAN QUEENの歴史に深く刻まれるメモリアルな一夜となった同公演の模様をレポートしていく。

開演時刻になると、まず、歌舞伎町タワーの側面の特大ビジョンに、CLAN QUEENのシンボルマークが大々的に映し出される。いつも見慣れているはずのマークではあるが、今回は、まるで新宿の街を占拠するかのような特異な存在感を放っていたように思う。なお、今回のライブは、スマートフォン・携帯電話に限り、全編撮影可能となっていて、観客は、目の前のセンセーショナルな光景をさっそく写真に収めていた。会場全体に一気に高揚感が沸き立つ中、yowa（Vo）、AOi（Vo/G）、マイ（B）、サポートドラマー河村吉宏がステージイン。それぞれの黒を基調としたスタイリングが、夜の歌舞伎町によく映えている。そんなことを思った次の瞬間、お立ち台の上に乗ったマイが大らかにバウンスするベースをかまし、「APPLE」からライブが幕を開ける。AOiが「はじめまして、我々がCLAN QUEENと申します」と高らかに名乗り、「頭振れ！」と呼びかけると、さっそく観客が豪快なヘドバンで応えてみせる。開演前と比べて冷たい夜風は強くなっていたが、気付けば寒さを忘れるほどの熱い一体感が会場全体に生まれていた。

Photo by ヤマダマサヒロ

Photo by ヤマダマサヒロ

Photo by ヤマダマサヒロ

続く「ゲルニカ」では、yowaが「まだまだ声出せるよね？」と観客を煽ると、すぐさま怒涛のコールが巻き起こり、「歌え！」と叫ぶと壮大な合唱が響き渡る。それは、これまでライブハウスなどで幾度となく観てきた光景ではあるが、やはり、闇夜の下、新宿・歌舞伎町のど真ん中で繰り広げられるステージとフロアの応酬は、いつにも増して痛快だった。「踊楽園」においても、彼女たちのライブパフォーマンスに観客の歌声が分かち難く重なり、その光景を前にしたAOiは「新宿、よくできました」と告げた。妖艶なムードを醸し出す「ヘルファイアクラブ」は、歌舞伎町という空間に非常によくマッチしていたし、一方、「求世主」では、ライブハウスの中にいると錯覚してしまいそうなほどの濃密な一体感がステージとフロアの間に生まれていた。また、続く「インベイダー」も、歌舞伎町タワーの周囲に点在しているレトロなネオンライトと相まって、この日ならではの艶やかな響きを放っていたように思う。

「まだ誰も知らない新曲やります」。yowaの言葉の後に披露されたのは、現時点で未発表の新曲だった。エネルギッシュなビートを推進力にして、トップスピードで爆走していくハイエナジーなロックチューンで、また、その上に重なるyowaの歌には切実な詩情が滲んでいて深く胸を打つ。今後のCLAN QUEENのライブにおける主力を担う一曲になっていく予感がする。あっという間に、残すところあと2曲。yowaの「ラストスパート、まだまだいけるよね？」という激烈なアジテーションから「自白」へ。渾身のバンドサウンド、また、特大ビジョンに映し出された映像演出によって、観客の聴覚と視覚を容赦なくジャックし、そして、yowaの歌が新宿の闇夜を切り裂くように鮮烈に響き渡る。観客も負けじと、拳を天高く突き上げ、めいっぱい声を重ねながら応戦。ラストの「Loud Land」では、yowaとAOiの「歌え！」という号令を合図に、まるで地獄の底から轟くような猛烈なシンガロングが巻き起こる。圧巻の大団円だった。

「ありがとう。CLAN QUEENでした」。yowaが感謝を告げ、メンバーが退場。すると、特大ビジョンに、新聞の号外をモチーフとした告知映像が流れ始める。ここで放たれたビッグニュースは3つ。1つ目。ソニー・ミュージックレーベルズへ移籍し、Sony Music Associated Records内にプライベートレーベル「Princidom Records」を立ち上げること。2つ目。初のメジャーディール作品となるトリプルA面シングルを4月15日に配信リリースすること。3つ目。12月18日、東京ガーデンシアターにて、CLAN QUEEN史上最大規模となるワンマンライブを開催すること。告知映像が流れ終わった後、しばらくの間、観客の温かな拍手や祝福の声が絶え間なく飛び交い続けていた。

ライブ後、AOiは、Xにて、「メジャー移籍しても誰も置いて行くつもりないし、その領域を拡大していくそんな心意気です」と投稿していた。また、yowaも同じように、「やる事は何も変わらないので安心して着いてきてね(^_−)−☆」と投稿。マイも、「全部諦めないよ 大好きな人たちともっと楽しいことするから、ついてきてね」と呼びかけていた。メジャー移籍を新たな飛躍の契機として、これからもCLAN QUEENは、さらに野心的に自分たちの"アートロック"を世に轟かせ続けていくはず。今まさに幕を開けようとする3人の新章に、とめどなく期待が高まる。

セットリスト

1. APPLE

2. ゲルニカ

3. 踊楽園

4. ヘルファイアクラブ

5. 求世主

6. インベイダー

7. （新曲）

8. 自白

9. Loud Land

＜ライブ情報＞

CLAN QUEEN ONEMAN TOUR 2026

4月11日（土）北海道・PENNY LANE 24

4月19日（日）福岡・BEAT STATION

5月8日（金）愛知・Zepp Nagoya

5月10日（日）大阪・Zepp Osaka Bayside

5月15日（金）東京・Zepp DiverCity Official HP https://www.clanqueen.jp/