7、待望の初ワンマンライブ「7 Star」WWW Xにて開催

和歌山からAbemaTVの人気番組「ラップスタア誕生」を経て彗星の如く現れ、変幻自在な声と表現力で瞬く間にシーンを席巻してきた7が、初となるワンマンライブWWW presents 7 ONE MAN LIVE『7 Star』を8月7日（金）、WWW Xにて開催する。

鋭利なラップから情緒的なメロウチューンまでを自在に操り、全国各地のフェスや客演で磨き上げられた彼女が満を持して挑むこの夜は、和歌山から全国へと突き抜けていった軌跡と、その先にある未来のすべてを詰め込んだ必見のステージとなるとのこと。新作のリリースが待望される今、本公演は単なる初ワンマンではなく、7が”次のフェーズ”へと踏み出す決定的な分岐点となる。先行抽選販売は、5月7日（木）19:00から5月11日（月）23:59までとなる。

＜ライブ情報＞

WWW presents 7 ONE MAN LIVE 『7 Star』

2026年8月7日（金）WWW X

OPEN 18:30｜START 19:30

出演：7

チケット：¥3800（税込｜オールスタンディング｜ドリンク代別）

https://eplus.jp/7oneman0807/

先行抽選：5月7日（木）19:00～5月11日（月）23:59まで

問合：WWW X 03-5458-7688

公演詳細：https://www-shibuya.jp/schedule/019773.php

※未成年入場OK