MINMIが新アルバム今夏発売、ハリウッド撮影の武道館公演新ビジュアルも

MINMIが、ニューアルバム『vibration』を今夏発売することを発表した。アートワークや収録内容など、その全貌は今後順次明らかになる予定。

あわせて、2026年10月8日（木）に開催する自身初の日本武道館公演に向け、公演ビジュアルを刷新。ハリウッドで撮影された新ビジュアルも公開された。1980年代にMichael Jackson、Madonna、David Bowieなど、多くの著名人が集った伝説的なレストラン跡地にあるギャラリーで撮影されている。同公演では、ニューアルバム『vibration』を携え、デビュー25周年へ向かう節目にふさわしい特別なステージが予定されている。また、2026年5月7日（木）18:00より、一般発売に先駆けた最後の先行受付が、イープラス、チケットぴあ、ローソンチケットにてスタートする。

＜ライブ情報＞

MINMI LIVE at 日本武道館 〜it's not too late〜 supported by メモリード

2026年10月8日（木）日本武道館

開場・開演時間：開場 18:00／開演 19:00

チケットインフォメーション：https://minmi.jp/

チケット購入方法および公演詳細は、MINMIオフィシャルホームページにてご確認ください。

プレイガイド先行受付

イープラス：https://eplus.jp/minmi/

チケットぴあ：https://w.pia.jp/t/minmi-t/

ローソンチケット：https://l-tike.com/minmi/

Official Website：https://minmi.jp/