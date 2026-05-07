FUJIBASE、自身初となるEP『ム』配信リリース決定

FUJIBASEが、自身初となるEP『ム』を6月19日（金）に配信リリースすることを発表した。

EPタイトル『ム』は、今のFUJIBASEの中に在る【無】【夢】から起想され、カタカナ「ム」が山（富士山/Mt.FUJI）のシルエットに見えることに着想を得たタイトルとなっている。

収録曲は、フジテレビドラマ「嘘が嘘で嘘は嘘だ」主題歌に抜擢され話題を呼んだ「yosuga」、同時リリースされた「Wither」、森鴎外の短編小説「舞姫」からインスピレーションを受けて制作された「evaporation」を含む全6曲。多くの実力派アーティストとエンジニアで制作されているとのことで、後日クレジットの発表が予定されている。

＜リリース情報＞

FUJIBASE

1st EP『ム』

2026年6月19日（金）配信リリース

=収録曲=

1. Disposable

2. Wither

3. Star

4. Cinderella

5. yosuga

6. evaporation

＜ライブ情報＞

京都大作戦2026

2026年7月5日（日）京都府立山城総合運動公園 太陽が丘特設野外ステージ

Official HP：https://fujibase.tokyo/