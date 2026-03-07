ちゃんみな、デビュー10周年の幕開けに盟友・西洸人（INI）とのコラボ新曲をリリース

ちゃんみなが、10周年イヤーのスタートを告げる新曲「Let you go feat. HIROTO (INI)」を、3月8日（日）0時より各DSPにて配信開始することを発表した。

【写真】「Let you go feat. HIROTO (INI)」アートワーク

3月8日はちゃんみなが2017年にアルバム『未成年』をリリースした日。そのデビュー10周年記念日に届けられるのが、長年の盟友・西洸人（INI）を迎えた待望のコラボレーション楽曲だ。西洸人はちゃんみなのキャリア初期からバックダンサーとして共に時間を過ごし、代表曲「Angel」のMVにも出演。チーム全員が家族のような関係だったと互いに語るほどの深い絆で結ばれてきた。

その後、西洸人がアーティストの道を歩み始めたことで、思いやりながらも離れなくてはならなかった——そんな2人の実体験がにじむ一曲となっている。楽曲は静謐でいてアグレッシブなギターサウンドとビートに乗せてエモーショナルに展開される。かつてシンガーとダンサーという関係だった2人が、ともにアーティストとして成長し、マイクを分け合って思いのたけを歌い上げる。

なお、西洸人が所属するINIは昨年末リリースのWINTER SINGLE『THE WINTER MAGIC』が124万枚を売り上げ、Billboard 2025年年間シングル・チャート1位を記録。4月22日には8thシングル『PULSE』のリリースも控えており、今まさに絶頂期にある。

互いへのリスペクトに満ちた2人の共演は、それぞれのキャリアにおける新たなハイライトとなりそうだ。

ちゃんみな 「Let you go feat. HIROTO (INI)」

3月8日（日） 0:00～配信開始

https://nolabel.lnk.to/Letyougo

西洸人（INI）PROFILE

西洸人は日本最大級のサバイバルオーディション番組「PRODUCE 101 JAPAN SEASON2」から誕生した

グローバルボーイズグループINIのメンバー。抜群のダンスパフォーマンススキルを兼ね備え、グループの楽曲制作に携わる一方で、ソロ名義でもオリジナル曲をリリースし、青山テルマ氏のデジタルシングル「はい？feat.NISHI HIROTO(INI)」にもフィーチャリング参加するなど、多才な音楽表現で確かな存在感を示している。グループとしては昨年末にリリースしたWINTER SINGLE『THE WINTER MAGIC』が124万枚を売り上げ、Billboardの2025年年間シングル・チャート1位を記録。4月22日に8THシングル「PULSE」をリリース予定。