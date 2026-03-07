15年前に母をがんで亡くした過去　有働由美子「当時…」「情報に振り回されました」

有働由美子が出演する、テレビ朝日系 健康情報番組『有働由美子の健康案内人!』(毎週月曜～金曜9:55～10:10)が、3月30日からスタートする。

『有働由美子の健康案内人!』 テレビ朝日提供

同番組は、有働が“健康案内人”となって、健康情報があふれる現代で迷いがちなシニア世代に、毎日続けられる“健康のコツ”をお届けする15分番組。料理、買い物、片付け、脳トレ、運動、趣味、プチ旅行など、心と体を満たすテーマを毎日ひとつピックアップし、有働が自ら体験しながら、視聴者と同じ目線で実践しながら、毎回“今日からできる工夫”を伝えていく。

また、番組の最後には、体操コーナーも。テレビの前で簡単に転倒予防の習慣にできる、新しい体操を毎日紹介する。

番組がスタートする30日の週は、「春の栄養豊富な食材をしっかり食べて健康生活」をテーマに、スーパーでの買い出しからはじめ、春野菜の栄養をおいしく味わうレシピを有働が伝授。4月5日からの第2週のテーマは、「冷蔵庫を賢く使って健康寿命を延ばそう!」。食材の鮮度や栄養素をアップする、今すぐできる冷蔵庫の賢い使い方を有働が学んでいく。

コメントは以下の通り。

有働由美子

――健康情報番組をはじめようと思ったきっかけやお気持ちを教えてください。

今まで思いのままに夜更かししたり仕事を詰め込んだりしていましたが、50代後半に入って毎日どこか体の不調があらわれるようになり、“人生100年時代”といわれているのにどうにかしないと……と感じるようになりました。同時に、親世代にも体の心配がさまざま出てきて……実は、それらをただ受け入れるのではなく、自分で自分の身体や心、さらには脳を元気にしていくことはできないかなと、ずーっと考えていたんです。そんな思いもあって、この番組をやらせていただこうと考えました。

ちょうど番組が放送される午前10時前後は、シニアが転んでケガをしやすい時間帯というデータがあるそうです。まさにその時間に番組を見て、体や心を整えてから毎朝スタートを切ればケガの心配も少し減りますし、健康を意識しながら1日をごきげんに過ごしていただけるのではないでしょうか。私も自分で自分のことをごきげんにして、みなさんと一緒に1日をハッピーにする朝を作るのが大きな目標です。

――健康情報が多すぎる今、番組としてこだわっていきたい基準は?

私は15年ほど前に母をがんで亡くしましたが、当時、“これが効くよ”という情報に振り回されました。今、巷にはさまざまな健康情報があふれていますが、この番組では現時点で確かな情報が示されているものを取り上げていきます。だからといって決して難しいことではなく、普段の生活の中にある確かな情報を、気軽に実践できる形でお伝えしていきたいと考えています。

今回、番組の最後にお届けする体操コーナーにもこだわりました! 専門の先生に監修していただきながら、転倒しづらくなるような運動を一緒に作ったんです。身体の動きが悪いと気分も暗くなるので、1日をごきげんに過ごしてもらえるような体操になっています。

――視聴者のみなさまにメッセージをお願いいたします!

シニアが元気になると、日本全体が元気になると、私は本気で思っています! この番組では“健康案内人”という肩書きがついていますが、私自身けっこうルーズで、それこそ飲みすぎたり食べすぎたりもするので、意識が高い系ではなく、ユルいけど誰でも気軽に今からできて、でも裏付けはしっかりとした情報を発信していきたい。“ズボラな有働さんより私の方ができるわ”と思われるかもしれませんが(笑)、身体、心、脳の健康につながる“ひと工夫”にぜひ一緒に取り組んでいきましょう!