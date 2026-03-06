1988年に連載を開始した漫画作品『アシベ』シリーズ最新作、『⼩3アシベQQゴマちゃん』(原作︓森下裕美「漫画アクション」連載／双葉社)が、2026年4⽉12⽇より毎週⽇曜あさ7時00分から、テレ東系6局ネット「アニもり!」内にて放送開始する。

放送開始に先駆け、本PV映像を公開。主題歌はHey! Say! JUMPが歌う描き下ろしの新曲「CUE CUE CUTE」。アシベとゴマちゃん、登場するみんなのピースな⽇常を表現した、思わず笑顔になってしまう内容だ。また、主題歌を担当するHey! Say! JUMP、および本作プロデューサーの菅野あゆみより、放送に向けた熱いコメントも到着した。

Hey! Say! JUMP ＆ プロデューサー菅野あゆみからコメントが到着!

Hey! Say! JUMP

この度、アニメ「⼩3アシベQQゴマちゃん」の主題歌を担当することが決定しました!

予告で初お披露⽬となった楽曲「CUE CUE CUTE」はもう聴いてくれましたか?

今回の楽曲には「CUE CUE CUTE」な魅⼒がたっぷり詰まっています。僕たちは、ワクワク・モフモフ・キュンキュンな気 持ちを込めて歌いました。

アニメではとってもキュートなアシベとゴマちゃんが⾒られるそうです。皆さん、アニメ「⼩3アシベQQゴマちゃん」お 楽しみに!

菅野あゆみ

「仲が良い」は、最強の才能です。

Hey! Say! JUMPさんの最⼤の強み、それは「いつまでも変わらない仲の良さ」です。

世の中にグループは数あれど、これほどまでに「メンバーと⼀緒にいられる喜び」を全⾝で表現できる⽅たちは他にいない と思います。

その姿は、時に喧嘩をしながらも、当たり前のように隣にいるアシベくんとゴマちゃんの関係そのもの。

家族であり、最⾼の相棒。

そんな彼らだからこそ、この「無邪気で最強な仲良し」を表現してくださると確信し、この度、主題歌をお願いいたしまし た。

届いた楽曲は、思わずハイタッチしたくなるほどキュートなラブソング!

朝からハッピーになれるこの歌を、何万回も聴いて、⼀緒に歌って踊ってください!

