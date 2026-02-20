すかいらーくレストランツは2月22日、東京初出店となる「八郎そば」の第3号店「八郎そば 東小金井店」(東京都小金井市緑町2丁目1−37)をオープンする。

八郎そば 東小金井店

「八郎そば」は、風味豊かな自家製生（なま）そばとサクッと軽い食感が特徴の天ぷらを中心に、丼・定食メニューを提供する。どんな時間帯でも利用者の日常に寄り添い、「わたしの町のおそば屋さん」でありたいという考えのもと、ランチだけでなく、肉料理や小鉢、煮込みをつつきながらディナーを楽しめるようメニューを展開している。

豊かな風味となめらかなのどごしが特徴の生そばは、厳選した挽きぐるみそば粉を使用し、自社工場で毎日製造している。また、そばつゆは利尻昆布や本枯れ節を独自配合して作っている。

生そばイメージ

「八郎そば 東小金井店」では、自家製の「石臼挽き 生そば」や、自社開発の特製天ぷら衣で揚げた「天ぷら」、お肉を中心とした定食・丼、究極の名脇役「もつ煮込み」などの食事メニューから、酒と合う小鉢メニューまで幅広いメニューを展開する。

メニューイメージ

同店の営業時間は10時～23時(ラストオーダー22時30分)。オープン日は2月22日。なお、2月20日・21日はプレオープンとして10時～14時までランチ営業、17時～20時までディナー営業をする。