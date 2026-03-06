寺本莉緒、歌舞伎町が舞台の逃亡サスペンスで高校生役　“トー横封鎖後”の街を描く映画『東京逃避行』

“トー横”が封鎖された後の歌舞伎町――。居場所を失った若者たちの運命が交錯する、たった一夜の逃亡サスペンス映画『東京逃避行』の完成披露舞台挨拶が行われ、寺本莉緒が登壇。高校生役を演じた思いについて「高校生の頃の自分を投影できた」と語った。

寺本莉緒

たった一夜の逃亡サスペンス

映画『東京逃避行』(3月20日全国公開)の完成披露舞台挨拶が5日、都内で行われ、寺本莉緒、池田朱那、綱啓永、高橋侃、さとうほなみ、秋葉恋監督が登壇した。

この映画は、『正体』(24)で第48回日本アカデミー賞最優秀監督賞を含む3冠を成し遂げた藤井道人氏、日本映画界をけん引する俳優・綾野剛が審査員を務めた第2回東京インディペンデント映画祭のグランプリ受 賞作の長編映画化作品。監督自身が新宿・歌舞伎町で過ごした経験をもとに執筆した完全オリジナル脚本で、物語の舞台は、都の条例により“トー横”が封鎖された後の歌舞伎町。居場所を失った4人の想いと運命が交錯する、たった一夜の逃亡サスペンスだ。

家庭でも学校でも居場所を失い、憧れと逃避心を抱えて歌舞伎町に来た高校生・飛鳥役を演じた寺本は、この役を通してどのようなことを感じたのだろうか。

「新宿に初めて訪れる女の子の飛鳥を演じさせていただいたのですが、私自身も新宿歌舞伎町にあまり縁がなくて、行ったことがなかったので、その部分は自分と似ていますし、飛鳥は芯が強い、ブレない女の子なんですけど、私も少し似てる部分があって。高校生の頃の自分だったら、きっとこうしていただろうなというものをうまく飛鳥に投影できていたんじゃないかなと思います」(寺本)

イベントでは、作品の内容にちなんで、登壇者の名前やシチュエーション、質問内容などが書かれた紙をBOXからランダムに引き、即興でトークを展開する企画「予測不能なトーク」も行われた。

寺本は自身の名前を引き、「一人のときに」(シチュエーション)、「聴きたい曲」(質問内容)というお題でトークをすることに。「普段から音楽を本当に聴かないんですよ」と頭を抱えながら、「シャッフル! 日本トップなになにとか、シャッフルボタンを押します(笑)」と茶目っ気たっぷりに明かし、会場を和ませた。

最後にこれから映画を観る人たちに向けて、寺本は「これから届けるということで少し不安もありますが、仲のいいメンバーで作り上げたものなので、本当に素晴らしい作品ができたなと私自身は思っています。一人ひとり、誰かの心に寄り添えるような作品になっていると思います」と伝えていた。

映画『東京逃避行』あらすじ

家や学校に居場所がない女子高生・飛鳥は、“トー横”で暮らす少女が綴った自伝的ネット小説『東京逃避行』に憧れ、新宿・歌舞伎町へ。偶然、作者の日和と出会いすぐに意気投合。トー横に流れ着いた人々を保護し、面倒を見るエドやメリオを紹介され、“集まり”に参加するも、そこで目にしたのは、衝撃的な現実だ った……。

飛鳥は「一緒に逃げよ」と手を取り、日和と走り出す。しかし、半グレ組織から怒りを買い、街中から追われる2人。一方、閉鎖の危機に瀕していた保護団体という「居場所」を守ろうと戦うエドと、危うい選択を重ねて2人を追うメリオ。やがて警察をも巻き込み、一夜にして事態は急展開を迎える。4人の想いと運命が 交錯し、夜明けに出すそれぞれの答えとは。闇を切り裂くように、命懸けの逃避行が始まった――!

(C)2025 映画「東京逃避行」製作委員会