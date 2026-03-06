セガ フェイブは3月6日より、「セガ ラッキーくじ エスターバニーリトル」をローソン、ミニストップ、各種ホビーショップ等にて順次発売する。

「セガ ラッキーくじ エスターバニーリトル」

「セガ ラッキーくじ エスターバニーリトル」は、エスターバニーたちの幼いころを描いた描き下ろしイラストをデザインに採用したグッズが、ハズレ無しの全6等級+ラストラッキー賞で登場する。発売日は3月6日。順次、ローソン、ミニストップ、各種ホビーショップ等で発売される。1回770円。

【A賞】ブランケット

描き下ろしイラストをそのままデザインした、全長約140×100cmのBIGサイズのブランケット。

「セガ ラッキーくじ エスターバニーリトル」ブランケット

【B賞】くっつきマスコット

全長約8×16㎝のマスコット。全3種

「セガ ラッキーくじ エスターバニーリトル」くっつきマスコット

【C賞】ふわふわポーチ

全長約16×13㎝のふわふわなポーチ。全3種

「セガ ラッキーくじ エスターバニーリトル」ふわふわポーチ

【D賞】もこもこチャーム

もこもこしたバニーがかわいいチャーム。全長約4.5×6㎝で、全3種(選べない)。

「セガ ラッキーくじ エスターバニーリトル」もこもこチャーム

【E賞】刺繍缶バッジ

おしゃれな刺繡の缶バッジ。全長約6.5cmで、全6種(選べない)。

「セガ ラッキーくじ エスターバニーリトル」刺繍缶バッジ

【F賞】ハンドタオル

全長約25×25㎝のハンドタオル。全6種。

「セガ ラッキーくじ エスターバニーリトル」ハンドタオル

【ラストラッキー賞】寝そべり ぬいぐるみ

最後の1個を引くと手に入るラストラッキー賞では、全長約20×30×30cmの大きなぬいぐるみが用意されている。

「セガ ラッキーくじ エスターバニーリトル」寝そべり ぬいぐるみ

なお、くじ券についているコードから応募可能なダブルラッキー賞では、B賞の「くっつきマスコット(B賞)」全種セットが用意されている。応募期間は4月末日までとなっており、当選数は10個。

(C)esther kim. All Rights Reserved