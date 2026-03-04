タカラトミーは4月18日より、「スーパーマリオ」とコラボレーションしたドール2種「スーパーマリオ リカちゃん マリオスタイル」「スーパー マリオ リカちゃん ピーチ姫スタイル」を、全国の玩具専門店、玩具売り場、タカラトミーモール等にて販売する。

「スーパーマリオ リカちゃん マリオスタイル」「スーパーマリオ リカちゃん ピーチ姫スタイル」

「スーパーマリオ リカちゃん マリオスタイル」は、「マリオ」のトレードマークである赤い帽子と青のオーバーオールのスタイルのコスチュームを着たリカちゃん。「スーパースター」のバッグや“ひげのフォトプロップス”が付属している。

「スーパーマリオ リカちゃん ピーチ姫スタイル」は、「ピーチ姫」のコスチュームを着たリカちゃんで、印象的な髪型や青い瞳などピーチ姫の特徴を表現している。ドレスは、袖にダーツをいれ、スカートの中にチュールを重ねることでボリューム感のあるシルエットを実現冠カチューシャや「ピーチ姫」が持っているピンクの傘が付属している。

いずれも価格は5,500円。4月18日より、全国の玩具専門店、百貨店・量販店の玩具売り場、インターネットショップ、タカラトミー公式ショッピングサイト「タカラトミーモール」等にて発売される。

(C)TOMY (C)Nintendo