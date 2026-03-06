メロンブックスは3月4日、通販サイトにおける商品購入時の決済手段として、新たに「PayPay」による決済を導入した。

メロンブックス・フロマージュブックス通販でのすべての商品の支払いにPayPayが利用できるようになった。なお、利用できるのはPayPay残高による決済で、PayPayに登録のクレジットカード、およびPayPayデビットによる支払いは利用できない。

導入を記念し、通販での決済にPayPayを利用するとお得に買い物ができるキャンペーンを実施する。

PayPay利用で次回の買い物がお得に

キャンペーン期間中(3月4日～3月31日)にPayPayで支払った全員に、メロンブックス通販で使えるお得なクーポンを配布する。

期間内に「支払いまで完了」した人が対象となる。予約商品の場合、支払いタイミングがキャンペーン終了後となり、対象外となる可能性がある。クーポン配布期間は2026年4月1日～4月10日頃を予定している。

最大10%戻ってくる、PayPayクーポン配布

3月9日0:00より先着で、PayPayポイントが最大10%戻ってくるクーポンをPayPayアプリ内で配布する。クーポンはメロンブックス通販で利用できる。

予約商品を注文した場合、支払いタイミングは商品入荷後となる。PayPayクーポンは先着順のため、支払い時にクーポンが終了している可能性がある。

キャンペーンの詳細は特設サイトにて確認を。