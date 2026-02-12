東京都は2月9日、東京アプリを通して配布する「東京ポイント」の交換先となる候補事業者が、PayPayの「PayPayポイント」と、イオンフィナンシャルサービスの「WAON POINT」に決定したことを発表した。

同アプリは、デジタルの力で都民一人ひとりがスマホ一つで行政とつながり、利便性の向上を実感できることを目指す東京都の公式アプリである。社会的意義のある活動に参加した際、民間決済事業者のポイントや都立施設等の利用チケットに交換可能な東京ポイントを付与するサービスを提供している。

アプリのさらなる利便性向上を目的に、東京ポイントが交換できる民間決済事業者の追加募集を行い、評価・選定の結果、PayPayポイントとWAON POINTに決定した。東京ポイントと候補事業者のサービスとの交換開始時期については、東京都と候補事業者で協議の上、決まり次第案内するとしている。

現時点で東京ポイントが交換できる民間決済事業者のサービスは、au PAY、dポイント、メルカリポイント、楽天ペイ(楽天キャッシュ)、Vポイントとなっている。

東京アプリ生活応援事業を実施

東京都は2月2日から、「東京アプリ生活応援事業」を実施している。東京アプリを活用し、マイナンバーによる本人確認を行った人を対象に東京ポイント11,000ポイントを付与する。参加手順については公式サイトで確認できる。