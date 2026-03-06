フジテレビ系音楽番組『SHIONOGI MUSIC FAIR』(毎週土曜18:00～)では、2月20日に開催された3100回記念コンサートの模様を、7日から4週連続で放送する。

全出演者による合唱

このコンサートには、森山良子、郷ひろみ、さだまさしらおなじみのベテランアーティストをはじめ、森高千里、三浦大知、ゆず、倖田來未、井上芳雄、宮野真守、生田絵梨花、WEST.、NiziUなど、人気と実力を兼ね備えたアーティスト全12組27人が集結。斬新なコラボレーションや、各アーティストによる名曲・ヒット曲のソロパフォーマンスが繰り広げられた。

幕開けは、おなじみの『MUSIC FAIR』テーマソングの大合唱から。続いてWEST.と全出演アーティストが一体となった「ええじゃないか」へと続き、森高千里×NiziUのひときわ華やかな「私がオバさんになっても」、三浦大知×倖田來未×RIKU（NiziU）が一気に盛り上げる「うれしい！たのしい！大好き！」、郷ひろみと宮野真守が中森明菜の名曲を力強く歌い上げる「駅」など、カバー曲も見どころ満載だ。

アーティストの素顔に迫るトークコーナーでは、「『MUSIC FAIR』で印象に残っているコラボ」「気がついたら続いている習慣」をテーマに、番組での思い出やプライベートエピソードが語られた。

コメントは、以下の通り。

森山良子

「世界の中で一番長く続く『MUSIC FAIR』という音楽番組。人から人へ、時代から時代へバトンタッチされ、永遠が見える気がします」

郷ひろみ

「とにかくすごい回数。そしてすごい年数だと思います。本当におめでとうございます。ボクが最初に出させていただいた時の司会者は、長門裕之さん、南田洋子さんご夫妻でした。懐かしいです」

さだまさし

「上質な音楽番組をつくりたいという共通のバトンがどんな年月を重ねても受け継がれている事が素晴らしい。これをさせてくれたシオノギさんに感謝。そんな番組に何度も出演させていただいていることはさだまさしの誇りです」

森高千里

「放送3100回おめでとうございます。特別な記念回に出演させていただく事になりとても光栄に思っています。緊張感が生放送のようにあり、顔が引きつっている感じもしますが、すばらしいセット、キレイな照明で、いつも以上に輝かせていただいています。これからも出演出来るように頑張ります。」

三浦大知

「『MUSIC FAIR』放送3100回おめでとうございます。日本の音楽の変化や歴史を、音楽愛を持って伝え続けているとても素敵な番組だと感じています。僕も何度も番組にお呼びいただき、その度に自分の歌だけでなく素晴らしいアーティストの方々とコラボやスペシャルな瞬間を経験させていただき、とても感謝してます」

北川悠仁（ゆず）

「これだけの長い期間、数えきれないアーティストの皆さんが歌い継いできた『MUSIC FAIR』、敬意しかありません。自分もその歴史の１ページになれる喜びを感じています」

岩沢厚治（ゆず）

「3100回おめでとうございます。数々の歴代アーティストの中に我々も参加することができて非常に光栄です。歴史の1ページを担うことができて幸せです」

倖田來未

「私が初めて出演させていただいたのが2005年で、倖田來未という存在を多くの人に認知いただいた『Butterfly』という楽曲でした。デビューをしてから５年かけて、やっと出演させていただいた番組が『MUSIC FAIR』でした！あれから20年が経ち、デビュー25周年を迎えた今もこうして番組に出演させていただけること、大変光栄に思っております。なんと言っても、ミュージックフェアの魅力は、なかなか交わり合えないアーティストさんや演奏家の皆さんとのコラボレーションです！！ 『MUSIC FAIR』のスタッフの輝く目に、期待に応えたいという思いで、いつも新たなチャレンジと経験をさせていただいており、とても緊張するのですが、毎回楽しみにさせていただいています。今回、このような記念すべき放送回にお声掛けいただき、いつも温かく迎えてくださるスタッフの皆さんには感謝の気持ちでいっぱいです。微力ながら力添えできれば幸いです」

井上芳雄

「放送3100回、おめでとうございます！一曲一曲ていねいに収録して下さるこの番組が、3100回も続いていること自体が希望です。ミュージカルの曲も度々取り上げてもらえるのも、感謝しかないです」

宮野真守

「『MUSIC FAIR』放送3100回、おめでとうございます。この素晴らしい歴史ある『MUSIC FAIR』に、 自分がまさか出演させていただけることがあるなんてと……2018年初登場のときは、本当に信じられなかったのですが、それから数多く出演させていただけることになり、心より光栄に思い感謝の気持ちでいっぱいです。いろいろなコラボで、素敵なアーティストの皆様とたくさん出会わせてもらい、かけがえのない経験、刺激をいただきました。歌い手として、自分の成長にも大きく繋がっております…。今回は、そうして培った自分の力を最大限に注ぎ、この特別コンサートを盛り上げていけたらと思います！」

生田絵梨花

「放送3100回、おめでとうございます!! 『MUSIC FAIR』に出会えたおかげで、音楽に憧れ、学び、挑戦し続けられています。ありがとうございます。コンサートでご一緒する皆さまと共に、楽しみながら心からお祝いしたいです！！」

重岡大毅（WEST.）

「おめでとうございます。とんでもない数字だと思います。世代を超えて番組を、人から人へ繋いできたこと、とても凄いことだと思います。3100回も、思いを繋げるよう頑張ります」

桐山照史（WEST.）

「3100回の記念の会にWEST.も出演させていただけた事がすごく嬉しいです！生まれる遥か前からスタートしていたこの番組にWEST.らしさ全開で挑みます！」

中間淳太（WEST.）

「放送3100回目おめでとうございます！！音楽は人の感情を動かすもの。3100回×１回１回の視聴者さん。…そう考えると本当に日本人のほとんどが『MUSIC FAIR』さんを通して、心が救われたり、励まされたりしたんだろうなと、その凄さを実感します。これからも、日本人にとって欠かせない番組として末永く続くことを願っています！そして、今後とも我々もそのお手伝いが出来るように頑張ります！！」

神山智洋（WEST.）

「放送3100回おめでとうございます。そしてそんな歴史に残る貴重なステージに出演させていただけること、とても光栄に思います。精一杯パフォーマンスをして、僕たちも全力で楽しみたいと思います」

藤井流星（WEST.）

「3100回！！びっくりです！！確かに昔から見させていただいてたんですが改めて数字を見るとすごすぎて・・・そんな番組の記念コンサートに出演させていただける事に感謝です。WEST.として会場を盛り上げられる様に頑張ります！」

濵田崇裕（WEST.）

「放送3100回目おめでとうございます。こうしてお祝いできることもうれしいです。 62年間も続く有名音楽番組です。たくさんのアーティストの皆様が出演するとき緊張されたと思います。僕もそのうちの一人です。100年目指してください」

小瀧望（WEST.）

「まずは3100回記念おめでとうございます。こんなにも皆様から長く愛される番組に出演できることをすごく光栄に思います。『MUSIC FAIR』さんは、パフォーマンスはもちろんですが、お優しいMCのお二人に会えたり、素敵なゲストの皆様とお話させていただいたり、アーティストの方とのコラボも楽しみです」

MAKO（NiziU）

「放送3100回、誠におめでとうございます! デビュー当時から出演させていただいているので、本当に自分のことのように嬉しいです！！！！ これからも『MUSIC FAIR』を通して、音楽の力でたくさんの方々に幸せを届けられたらなと思っています」

RIO（NiziU）

「3100回目の放送、おめでとうございます！3100回という数字は決して簡単なものではないので、本当にすごくてびっくりしました！長年続いている素敵な番組に出演させていただけて光栄です。 私たちのパフォーマンスで、見てくださっている皆さんにたくさんのエネルギーを与えられるよう、精一杯頑張ります！とても楽しみです」

MAYA（NiziU）

「『MUSIC FAIR』放送3100回、記念本当におめでとうございます！記念すべきこの瞬間にご一緒することができて、本当に嬉しいです。皆さんと一緒にたくさん盛り上げられるように頑張ります！ そして、これからもずっと『MUSIC FAIR』が長く愛される番組になりますように…！」

RIKU（NiziU）

「放送3100回おめでとうございます！素敵な記念日に私たちも参加することができて、とても光栄です！」

AYAKA（NiziU）

「放送3100回、おめでとうございます！このような素敵で貴重な回に出演することができて嬉しいです。特別な瞬間を一緒に盛り上げていきます！！」

MAYUKA（NiziU）

「放送3100回おめでとうございます！！ 幼い頃からよくテレビで拝見していた番組なので、自分たちが出演しているのを見ると、とても不思議な気持ちになります！！そして、今回記念すべき3100回目に出演することができて、とても嬉しいです！！これからの『MUSIC FAIR』も楽しみにしています！！」

RIMA（NiziU）

「『MUSIC FAIR』3100回目の放送、おめでとうございます！こうして特別な回に出演させていただけて、とても光栄です！これからの『MUSIC FAIR』も楽しみにしています！」

MIIHI（NiziU）

「放送3100回、おめでとうございます！デビュー当時からたくさん出演させていただいているので、とてもうれしく思います！これからも、ずっと長く愛される番組になりますように」

NINA（NiziU）

「『MUSIC FAIR』3100回目の放送、本当におめでとうございます！このような貴重な回に、たくさんの豪華なアーティストの皆さんとご一緒できて、とても光栄です。これからも『MUSIC FAIR』が、たくさんの方に愛されますように！」

前回の3000回記念コンサートは、2024年に開催。世界最長の週刊音楽テレビ番組としてギネス世界記録に認定され、認定証が授与された。

