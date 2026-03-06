リーチゼムが運営する占いメディア「zired」は3月3日、「九星気学で占う3月運勢ランキング」を発表した。

九星気学では旧暦を基準とするため、3月のくくりは3月5日～4月3日。

9位「七赤金星」

年度の終わりは、振り返りと掃除に時間を掛けて。華やかな活躍の場が与えられなくても、それで良いのです。静かに過ごしましょう。

職場ではタスクを落ちなくミスなく、1度で完璧に終わらせることを心掛けて。また「おかしいな」と思ったことは、どんなに些細なことでも、周りに相談して正解です。

恋愛も、お休みモードで正解。特に出会い募集中さんは、内面と外見を磨き上げ、レベルアップを図って。カップルさんは多忙でもまめに近況報告をしましょう。

北西か南東で、ヨガやピラティスを体験して、体調を整えて。周りを観察する余裕も生まれます。

8位「三碧木星」

お金の勉強や資格取得の勉強に取り組むと、今後の成長につながります。

職場では、最低限のタスクだけこなせば十分。余力があれば、やり残しがないかのチェックと断捨離はしておきましょう。良い運を呼び込みます。

さらに今月は、できる限り1人で過ごしましょう。出会い募集中の方も、親友と会う程度に留める方が流れに乗りやすくなる見込み。カップルさんも、それぞれ別の時間を有意義に過ごすことが、愛を育みます。

空いた時間は、温泉や自然食のレストランへ行くのがおすすめ。北東・南西にある施設ならば、幸運をキープすることにつながります。

7位「四緑木星」

何事も、じっくりと時間を掛けて進みましょう。特に、恋愛を含む人間関係は、焦らず相手のペースを見ながら進めて正解。相手からの信頼感や安心感を高めます。恋人募集中の場合も、今ある人間関係をじっくりと深めることを意識して。思いもよらなかったところから、良いご縁がつながりそうです。

仕事は、自分の担当業務をしっかり終わらせることを意識して。少し、時間ができたら周りを手伝ったり、仕事関連の勉強をしましょう。

今月は出掛けるよりも、自宅で過ごして正解。旬の素材を軟らかめに煮込んだスープパスタで、体をいたわりましょう。

6位「九紫火星」

送別会やイベントには、積極的に顔を出しましょう。

仕事運が欲しい方は仕事関係のイベントに、恋愛やプライベートを充実させたいならば、趣味に関係するイベントに出席を。多様な価値観に触れると、良い流れを作ります。多忙になる分、仕事には慎重に向き合って。1度で仕事が終われば、身軽に出掛けられるでしょう。

また、誰にも礼儀正しく振る舞い、軽口は控えて正解。カップルさんもお相手をオチに使う会話は控え、温かい言葉を掛けると絆が深まります。

吉方位は南西。手土産やお礼のお菓子、イベント用の洋服はこちらで購入しましょう。

5位「一白水星」

予想外の変化が訪れる見込み。突然の異動、担当顧客の変更等に遭遇しそうです。ただし、これはステップアップのチャンス。周りと協力して乗り切れば来月以降、今まで以上のチャンスに恵まれやすくなります。

この時期にしたいのが、お金の使い方の見直し。必要なくなったサブスクは休止する、投資先や預け先を見直しましょう。

また、恋人とともにダイエットを始めるのもおすすめ。シングルさんも、ジム通いを始める等してみましょう。

吉方位は南東。資産運用の相談、護摩祈祷等をこちらの方位で受けると、運気アップにつながります。

4位「五黄土星」

チャンス到来の時期。ここまで温めてきたプランを実行に移したり、提案することを積極的に行いましょう。

また、新しい仕事を上司から依頼される可能性も。慌てず、下調べや関わる人たちとの意見交換をしてから取り掛かると、成功度がアップします。

恋愛面でもチャンス到来。出会い募集中の方には、意外な場所からチャンスが飛び込む見込み。カップルさんは、マメに連絡を取り合うと、結婚等のステップアップが見込めます。

北西か南東の喫茶店が、今月のパワースポット。BGMが好みのお店、季節の花を飾っているお店が、特大ラッキースポットです。

3位「八白土星」

頑張ってきたことの成果が出やすい時期。

特に、困難な中でも頑張ってきた方は、大きな成果を手にするでしょう。成果はありがたく受け取りつつ、次年度へのビジョンも具体的に描きましょう。

また、お世話になった人には感謝をモノや食べ物で伝えると、絆が深まります。特に出会い募集中の方は、普段以上に身近な人を大切にして。新たな縁を運んでもらえるでしょう。カップルさんは相手を尊重し、日頃の感謝を伝えて縁を深めるのが正解です。

今月はできる限り自宅で心身をくつろがせて、気力体力をキープして。贈り物は、ネット購入がおすすめです。

2位「六白金星」

好調期の到来です。仕事面では良い結果が出る他、キャリアアップの話が出る可能性大。挑戦したい案件が現れる可能性もあります。普段から業界や世間の動向チェックはまめにして。

また、礼儀を重んじるとさらに良い運気を呼び込みます。特に、手伝ってもらったらお礼は必ずしましょう。

恋愛運や対人運も好調。出会いが増える見込みです。互いに学び合える部分のある人がラッキーパーソン。一緒に出掛けるのも良いでしょう。恋人とやパートナーとは、音楽イベントに出掛けて。特に北東でのイベントが縁を深めます。結婚の話が出る方もいるでしょう。

1位「二黒土星」

素晴らしい結果を出せる見込み。仕事面ではもちろん、恋愛や勉強等「頑張ってきたこと」が実りやすい時期です。結果に伴い、収入アップや臨時収入を得る可能性も上昇。恋愛面ならば、プロポーズや告白を受ける可能性があります。

こんな時ほど、堅実さや腰の低さを見せましょう。褒められたら「～さんのおかげです」と言う、助けてくれた人にはお礼をする。上司の話は、良く聞く。こういった態度が、運を高止まりさせて周りとの良い関係を築きます。

吉方位は南東。周りへのお礼の品や、お金に関する勉強の本をこちらの方位で買うのがおすすめです。