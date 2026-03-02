リーチゼムが運営する占いサイトのziredは、「2026年3月運勢ランキング」を発表した。

12位は乙女座

やる気や、夢を叶えたい気持ちが膨らむ時期。普段は経理や事務が得意という方も、創造力を使って、何かを生み出したくなる気配です。

少しずつでも実現に移していくと、新しい世界が開けるでしょう。

一方、ルーティンワークや提出書類には注意が必要。星の影響で、思わぬ抜けや落ちが出やすい時です。身近な人にダブルチェックをお願いしましょう。

恋愛面では、焦りや嫉妬が出やすい時です。ですが、実は何でもないという結果に落ち着くはず。

まずは、乙女座さん自身の頭と心が落ち着くことをして。頭がすっきりしていれば、冷静にじっくりと恋を進展させられます。

11位は双子座

見直しと振り返りにツキがある時期。「この仕事に何の意味があるの？」「これ、全体像が見えない」。そんな疑問や不安が出てきた時ほど、見直しや振り返りをしましょう。

できるならば、その作業や課題を出した相手に、目的や全体像を確認して。相手の考えや、狙うべきポイントが明確になれば、安心して前進できるはずです。

プライベートでは、1人の時間を大切にして。星の影響を受け、過去の出来事や将来のビジョンが、果てしなく脳内に浮かびやすい時期です。

お金には比較的余裕があるはず。1人で温泉に浸かる等、ゆっくり過ごしながらまとめるのがおすすめです。

10位は射手座

ポジションが変わる可能性があります。特に、職場や学校といったオフィシャルな場面で変わる可能性大。尊敬する人から、役職を引き継ぐこともあり得ます。

慣れない作業が増えるからこそ、確認は大切。どっちの意味にもとれる発言をする人との出会いも増えそうです。

何事も確認してから作業、作業が終わってからも確認を心掛けましょう。

また、様々な人からお誘いを受ける回数が増える見込み。多忙になる分、休む時間も恋する時間も確保しましょう。

特に恋愛面では、結婚につながる動きが始まる可能性もあります。会う時間、連絡を取り合う時間は必ず取りましょう。

9位は水瓶座

大きなチャレンジにツキのある時期。昇進試験を受ける等、思い切った行動にもツキがあります。

ただ、物事の進展は若干スロー。それでも地道にやるべきことをこなしましょう。確認作業は忘れずに行って正解です。

周りからの評価が上がり、目上の人の事業やポジションを引きつく可能性もあります。

恋愛についても、若干進展はスロー。ただ、地道にアタックしていれば、魅力に気づいてもらいやすい時期です。

ただし、まったく相手の反応がない、相手の言動を信じられない等、不信感が募るならば、縁を切るサイン。

思い切って縁を切れば、新たなご縁に恵まれやすくなります。

8位は山羊座

前半は「見直し」、後半は「発展」の時期です。前半は、対人関係と恋愛、お金の見直しをしましょう。

山羊座さんだけに負担のかかる人間関係や恋愛は、スッパリ切って。お金は、目上の方から情報を取り入れ、使い方や貯蓄の方法を見直すと良いでしょう。

前半で、絆が深まったカップルさんには、後半、結婚や同居の話が出る見込み。

仕事面でも、長年温めてきた夢に近づける可能性がアップします。若干、星回りの影響で、ケアレスミスが出やすい時なので、単純ミスには気を付けましょう。

お金にはそこそこツキがあります。使うべきところには使って正解です。

7位は牡羊座

あなたが取り組んできたことの結果が、出始める時期。また、人間関係や金運にも恵まれる時期です。

余分なものに気を取られるのはもったいない運気。さっさと無駄なものを省くと、運の流れに乗りやすくなります。月の初めのうちに、断捨離や片付けを行いましょう。

例えば、一緒にいて疲れしか感じられない友人と距離を置く。「要るかも」と取ってあった、学校や地域のグループからの通知や書類を処分する。

こういった行動が、あなたの心と思考に余裕を生むはず。その余裕がやりたいこと、やるべきことをサクサクとこなす原動力となり、良い成果を引き寄せてくれるでしょう。

6位は天秤座

お金に縁のある月。臨時収入や報酬アップが期待できる時期です。

ここで、使い方や運用の仕方を見直すのがおすすめ。今以上に賢くお金を使うスキルを養えます。

ついでに、人間関係や家にある不用品・大切にしたいものの見極めをしておくと、さらに運気がアップする見込みです。

恋愛面では、ステップアップのチャンスが巡ってきます。カップル成立・婚約の話が出るといった展開が見込める時。

ただし、相手の都合で、若干待たされやすい時期でもあります。

こんな時ほど「デキる・かっこいい天秤座さん」を意識し、焦らずに進みましょう。意外と、うまく展開するはずです。

5位は蟹座

想像したことや、イメージが形になりやすい時期。普段なら「これって妄想だよね」と流すことも、形にすることを目指しましょう。

できれば、周りの人にアドバイスを得ながら進めるのがおすすめ。

「斬新、素敵」と良い評価を受け、それがそのまま良い結果につながる見込みです。

本業に関係ないことも、副収入につながる可能性があります。

一方、課題や家事、仕事の量は増える見込み。スケジュール管理に気を配り、落ちなくこなすことを心掛けて。

特に恋愛面は、スピーディさを求められる運気。様子見はほどほどにして「この人いい！」と確信したら、積極的に動きましょう。

4位は蠍座

年明けから続いた多忙な日々はひと段落。少しほっとしたムードに包まれるでしょう。

頑張りが形になりやすい時期でもあるので、仕事や勉強面、恋愛面で一定の成果が出る可能性も。

蠍座さんのセンスや粘り強さを生かして作業しましょう。今月の頑張りが、昇進やクラス替え、結婚等に影響する可能性もあります。

加えて、お金・モノにツキがあるため、臨時収入や頂き物をする可能性も。様々な面でツキを感じられるでしょう。

書類の記載ミスや計算ミスにだけは注意して。書類や提出物は、他の人の目を借りてチェックしましょう。焦る時ほど、人に頼って正解です。

3位は獅子座

チームワークを意識して、幸運を呼び込みましょう。獅子座さんらしく、リーダーシップは取りたい時期。

そこに加えて「頼るべきところは頼る」「相手を気遣った言葉を掛ける」を意識しましょう。結果を出しやすくなるからです。

金運も味方するので、臨時収入につながる可能性もあります。

恋愛面では既に交際相手がいる方ならば、結婚もあり得る時期。シングルさんなら出会いの可能性もあります。

「お金、大丈夫かな？」と思っても、意外なところから資金が入ってくる気配です。

恋人や友人と接する時も、相手を気遣う言葉掛けを心掛けると、幸運を呼び込みます。

2位は牡牛座

「もうちょっとトントン拍子で進むといいのに」と思うことが進み始める月。

金運も上昇し、楽しいことにお金を使える機会も増えるでしょう。

人によっては、仕事で成果を出して認められたり、臨時収入を得る可能性も。

提出物や資料は、抜け漏れや誤りがないかをダブルチェックしてから外に出しましょう。

あなたへの周りからの信頼度をアップさせることにつながります。

後半に入ってくると、恋愛運も好調に。特にカップルさんは、パートナーさんと楽しい時間を過ごす機会が増えるでしょう。

将来設計を語ることにも向く時期なので、結婚やマイホームの話をするのもおすすめです。

1位は魚座

得意分野で成功を収める可能性が高まります。それをきっかけに、スカウトを受けたり、昇進する可能性もある時。

また、苦手分野だけど頑張ってきたことがある魚座さんにも、チャンスが巡ってきます。

一生をかけてやりたいことに取り組める。そんなポジションに就ける可能性もある時です。

単独行動はなるべく避け、周りの人に合わせながら進むと、幸運をキープしやすくなります。

恋愛は、紹介や再会から良い縁を掴めるでしょう。

恋愛中の方は、相手と自分の関係を見直し、将来のことを考え出しても良い時期。結婚の可能性もあります。

万一、悩み事ができたら上司や先輩に相談すると、良いアドバイスを手にできるはず。金銭的な援助も得られる気配があります。