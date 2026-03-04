今日の運勢は？ ★2026年3月5日（木）12星座占いランキング！ 第1位は天秤座（てんびん座）！ あなたの順位は何位…!?

2026年3月5日（木）の毎日占い「12星座ランキング」を発表！ ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」では、今日の運勢や今週の運勢、心理テストなどを配信中です。2026年（令和8年）3月5日（木）のあなたの運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の草彅健太（くさなぎ・けんた）さんが占います。「12星座別ランキング＆ワンポイントアドバイス」第1位は天秤座（てんびん座）！あなたの星座は何位……？自分らしさが際立つ日。今日は遠慮しがちになりそうな時こそ、堂々と自分の意見や個性を前に出しましょう。「こんな私でいいのかな」という迷いは捨ててOK。大きな木のある神社にお参りすると、あなたが思っている以上に輝けそう。視野が広がる日。今日は頭の中にぼんやりと浮かんでいた夢や理想を、もう一度丁寧に見つめ直すチャンス。あれもこれも追いかけるより、本当に行きたい方向をひとつ絞りましょう。外の風に当たると、どこに向かいたいかがわかるかも。楽しむことに正直になれる日。好奇心の赴くままに動いて。気になっていたこと、やってみたかったことは思い切って飛び込んでみましょう。クリエイティブな活動や恋の進展にも追い風がありそう。ドーナツを食べて、思い切って動いてみて。仲間との繋がりが実を結ぶ日。普段から大切にしてきたコミュニティや人脈が、今日は思わぬ形で力を貸してくれることがあるかも。理想に共感してくれる人が近くにいることを意識すると、自然と流れが良くなります。人が多く行き交う場所に運があるかも。パートナーシップを大切にしたい日。今日は相手の話にじっくり耳を傾けることが大事です。聴く姿勢が信頼を深め、関係に新しい流れが生まれそうです。焦らず、相手のペースに寄り添う意識を持ちましょう。股関節のストレッチをすると◎身近な情報が役立つ日。気になることを調べたり、人に話を聞いたりするには良い流れです。ただ、今日はSNSや会話での発言に注意を。発信前にひと呼吸おく習慣を意識しておきましょう。仮眠をとることで、コミュニケーションがよりスムーズに。仕事の進め方を見直すチャンスの日。うまくいかないことがあったとしても、それは「やり方を変えるサイン」と受け取りましょう。競争よりも、協力できる人と手を組む方が今日は成果につながりやすいです。頭をもみほぐすと、発想も柔軟に。気持ちに素直になれる日。潜在的な不安や迷いを無理に封じ込めないようにしましょう。感じていることを紙に書き出したり、信頼できる人に話してみたりして。ネイルケアをしてみると、自分の本音が見えてきそう。身近な場所を整える日。家族や大切な人との関係を、より安定させられそうな流れです。気持ちが内向きになりやすいので、無理して外に出なくて良さそう。居心地の良い空間をつくることに意識を向けましょう。今日は好きな料理を食べて◎余計な決断をしがちな日。判断を迫られても、今日は判断を保留することが大切です。何か言われても「一旦考えさせて」と伝えましょう。情報を整理して、比較検討する時間を作るようにして。イチョウのある神社やお寺に行って、一呼吸おきましょう。立ち止まって確認することが大事な日。流れに任せて動くより、いったん仕切り直す勇気を持ちましょう。手放すことが次のステップへの扉を開いてくれます。手放すことも大切な決断です。迷ったら、近くの静かなカフェで過ごしてみて。日々の見直しを優先する日。欲しいものがあっても、少し待つのが吉。自分へのご褒美の満足感より、今の自分に本当に必要なものを問い直してみて。食事や睡眠など、基本的なことをいつもより丁寧にすると、運気の底上げにつながります。今日は整えることが必要な日です。焦って結果を求めると空回りしやすいタイミング。環境を整え、気持ちを整え、次に進む準備をすることに意識を向けて。丁寧に蒔いた種は、ちゃんと実ります。動くべき時に、動きましょう。■監修者プロフィール：草彅健太（くさなぎ・けんた）東京・池袋占い館セレーネ所属。メンタルケアカウンセラー。鑑定件数は若い女性を中心に7,000件を超え、占いイベントやアプリの監修も手がける。また、イベントMCや声優としての活動もしており、芸能関係者からの依頼も多い。Webサイト：https://selene-uranai.com/YouTube：https://youtu.be/UHrZuZcHTj4