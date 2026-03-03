2026年3月の運勢★生年月日でわかる今月の運勢占い★タロット×数秘術で占うあなたの運命は？

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする2026年3月の運勢。TOKYO FM＋では、今日の運勢や今週・今月の運勢、血液型占い、心理テストなど、毎日を彩る占いコンテンツを多数配信中です。本記事では「タロット占い×数秘術」を組み合わせて詳しく読み解きます。今回は、生年月日から導き出される「バースデー・ナンバー」を用いて、あなたの運勢や運命を変えるヒントを見ていきましょう。（監修：東京・池袋占い館セレーネ所属の占い師・夏目みやび（なつめ・みやび）さん）数秘術でのバースデー・ナンバーは、厳密には「誕生日の日にちだけ」を指します。この占いでは便宜上、月日を足したものをバースデー・ナンバーと呼んでいます。誕生日の月と日を足して、1桁になるまで足し続けてください。（例）8月16日の場合：8＋1＋6＝15、1＋5＝6よって、8月16日生まれの人のバースデー・ナンバーは「6」になります。それでは、バースデー・ナンバーごとの運勢を見ていきましょう。身近なところに小さな幸せや楽しみがたくさんある月になりそう。友人たちとのコミュニケーションも大切にしていくと良いでしょう。そこから新たな出会いなども訪れることでしょう。仕事はチームワークを意識すると上手くいきそう。達成感もあるようです。チャンスなども多く、自分を発揮する機会に恵まれるようです。ですが、これまでに努力をあまりしていなくて準備不足の場合は、思うような結果が得られないかも。今からでも気を引き締めて毎日できることを行いましょう。夢がかなっていくようなタイミングです。ちょっとした試練などがあるかもしれませんが、正々堂々と乗り越えることでしょう。自分の中にある美意識や良心を大切に。プライドを持って望んだものは、周りからも褒められるようです。異性から一目ぼれされるかも。あなたを奮い立たせるような出来事が起こりそう。自然な流れで、チームのリーダーになるなど、あなたを中心に物事が進むようです。実力を示せる機会でもあるので、自信を持って活動すると良いでしょう。今月は自分の直感を信じて行動すると良いかも。何か遠慮したり我慢したりすると後悔してしまいそうなので気を付けて。勢いを付けたい時は、目標とする人物などの言葉を胸に刻むと良いでしょう。あなたらしく冒険を楽しんで。過去の出来事を引きずっている場合は、しっかり精算するタイミング。ちょっとつらい状況もあるかもしれませんが、ここをクリアにすると、なかなか進まなかったことがスムーズになるようです。解放感も生まれて新しい季節を楽しめることでしょう。考えすぎてしまうと、良い波が来ているのに気づけないかも。いつもの自分のパターンから脱却して、思い切って飛び込んでみることです。自分を取り巻く環境が変わっていくと、初めは落ち着かないかもしれませんが、だんだんと慣れて本領発揮するようです。周りの人の話をよく聞くようにしましょう。自分とは違う個性や考えを持っている人と接してみるのも大事なようです。目先のことよりも、長い目で見て行動していくと、あなたの長所も活かせるはず。これまでとは違う目標などを決めてみると良いかも。ロマンチックなものや非現実的な世界に見とれるようです。この時期は、何か達成するのは難しいかもしれませんが、心を豊かにして自分の幅や度量を広げていくよう意識すると良いかも。夢やかなえたいものなどをリストアップし、たどり着くまでのプロセスを考えてみましょう。■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。Webサイト：https://selene-uranai.com/オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/