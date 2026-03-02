リーチゼムは、運営する占い専門メディア「zired」で「吉日カレンダー 2025年3月版」をリリースした。

吉日カレンダー 2026年3月版

2026年3月の開運カレンダーに掲載されている吉日は下記のとおり。

大明日:ライフイベントに適する日。建築や引越し、結婚式、旅行に向く。

母倉日:縁起の良い、特に入籍や挙式に向く日。引越しにも向いている日。

一粒万倍日:開業や宝くじ購入等、お金にまつわることに吉。結婚にも向いた日。

天恩日:祝い事全般に向いている日。結婚にも引越しにも買い物にも良い。

天赦日:年に数回のラッキーデー。何かを始めること、買うことに適する。

巳の日:12日に1回やってくる金運アップの日。お金にまつわる行動は吉。

己巳の日:巳の日の中でも特に金運アップが見込める日。60日に1度来る。

寅の日:人や使ったお金が無事に帰ってくるといわれる。金運アップの日。

鬼宿日:結婚・恋にまつわること以外は、何でもスムーズに運びやすい吉日。

月徳日: 基本的に万事に向く吉日。月の幸運を守護する神がいる日とされる。

2026年3月の代表的な開運日は、5日・11日・29日。

3月5日は、年にほんの数日しかないラッキーデイ「天赦日」に、お金のラッキーデイ「一粒万倍日」「寅の日」が2つ、そして大安も重なる開運日。宝くじ、財布、車、宝飾品、家電の購入や、投資・口座開設日にも向いている。資格取得、趣味、勉強など未来につながることを始めたり、ダイエットやイメチェンも幸運を呼ぶという。

平日だが旅行にも向いている日で、金運を呼び込むために、毘沙門天様へお参りするのもおすすめとのこと。

3月11日は、「大明日」「月徳日」「大安」が重なっている。「大明日」「月徳日」は、あまり知名度のない吉日だが、実はとても活用しやすい日で、天や月の神の後押しを受けやすい日。挙式や入籍、引っ越し、地鎮祭、開業など、人生の大きなイベントにも向いている。投資を始める日やローンを組む日、不動産の契約や車を購入する日にもぴったりだという。

大きな買い物のほか、服やバッグ、財布といった身近なもの、宝くじを買うのもおすすめとのこと。日帰り旅行も運を呼び込む行動になる。

3月29日は、「一粒万倍日」「寅の日」「大明日」が重なるラッキーデイ。毘沙門天様へのお参りがさらなるラッキーを呼び込む日になるという。直接参拝が難しい場合は、神社やお寺の公式サイトや動画サイトからお参りしてもよいとのこと。

財布や宝くじの購入にも向いているが、「宝くじは多めに買って、チャンスを増やす」「財布を買うならば、行きつけのお店か、ネット通販」といった行動がツキを呼ぶという。運を呼び込むために、財布や貯金箱の掃除をするのもおすすめ。勉強を始める日にすると、身に付きやすいとのこと。出掛ける時間は、昼頃がおすすめだという。