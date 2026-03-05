「ハーフツインもツインテールもメロくない！」日向坂46藤嶌果歩が語る“メロい”の使い方に髙橋未来虹も共感

日向坂46の髙橋未来虹、藤嶌果歩、山下葉留花が週替わりでパーソナリティを務めるTOKYO FMのラジオ番組「ローソン presents 日向坂46のほっとひといき！」（毎週金曜 11:30～11:55）。この番組は、ランチ前に「ほっ」とするような“癒やし”の時間をお届けすることを目指していますが、たまに（？）脱線してしまう番組です。2月27日（金）の放送は、髙橋と藤嶌が“メロい"について語り合いました。藤嶌：最近、おひさま（ファンの呼称）が……（笑）。全然悪いことじゃないんですけど、おひさまから「メロい」っていう言葉をよく聞くようになって。髙橋：そう！ 使いやすくなったよね。藤嶌：それで、ミーグリ（ミート＆グリート）とかでも、たまに「その髪型、メロいね」って言われるんです。ただ、ハーフツインとかは別にメロくない（笑）。髙橋：そうなの！ ハーフツインはメロくないよ！藤嶌：例えば、かきあげ前髪をしていたら“メロい”は使えるけど。髙橋：そうそう！ あとウルフカットとかね。藤嶌：それもメロいです。だけど、別にハーフツインもツインテールもメロくない（笑）。髙橋：何歳くらいの人が使うの？藤嶌：そうですね、やっぱり……お仕事を頑張ってる世代（笑）。髙橋：あー、なるほど（笑）。＜番組概要＞番組名：ローソン presents 日向坂46のほっとひといき！パーソナリティ：日向坂46（髙橋未来虹、藤嶌果歩、山下葉留花）放送日時：毎週金曜 11:30～11:55番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/hitoiki/番組公式X：@hot_hitoiki46