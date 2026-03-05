「俺の胃袋は宇宙だ!」――この決めゼリフで一世を風靡した伝説のドラマが、配信でよみがえる。俳優・草なぎ剛の代表作の一つであるドラマ『フードファイト』(日本テレビ)が、6日からHuluで一挙先行配信される。

野島伸司氏が企画を担当した『フードファイト』は、闇の大食いバトルゲーム＝フードファイトで密かに賞金を稼ぎ、自身が育った孤児院を経営難から救おうとする食品会社の清掃員・井原満(草なぎ)の愛と死闘を描くドラマ。次々と現れる強敵を相手に繰り広げられる命懸けの大食いバトル、そして匿名で賞金を寄付し続ける満の健気な姿が、視聴者の心をとらえた。インパクト抜群な満の決めゼリフ「俺の胃袋は宇宙だ!」も話題となった。

満に次第に惹かれていく孤児院のボランティアスタッフ・田村麻奈美を演じる深田恭子、満に目をかける食品会社の会長夫人・宮園冴香を演じる宮沢りえをはじめ、筧利夫、田辺誠一、八千草薫、佐野史郎らがレギュラー出演。また、満が飼っている九官鳥・九太郎の声は、木村拓哉が担当した。

大食いバトルの対戦相手として、連続ドラマ版では市川染五郎や桜井幸子、さだまさしら、「香港死闘篇」では安達祐実や河村隆一、「深夜特急死闘篇」では岸部四郎や泉ピン子、桂歌丸、萩本欽一も登場し、物語を大いに盛り上げていく。

主題歌はSMAPの「らいおんハート」。野島氏が作詞を手掛けたことでも知られ、物語の世界観に寄り添う珠玉のバラードは、ミリオンセラーを記録する大ヒット曲となった。

今回は、連続ドラマ版・全11話(2000年放送)と、スペシャルドラマ版『フードファイト 香港死闘篇』『フードファイト 深夜特急死闘篇』(ともに2001年放送)が、一挙先行配信される。

草なぎ剛 コメント

今、改めてこの作品が配信されることをとても嬉しく思っています！

撮影当時を振り返ると、深田恭子さんと香港で撮影した思い出がとても楽しくて今でも覚えています！すごく懐かしく感じますね。

野島 伸司さんの脚本は唯一無二の世界観で、若かりし僕の心を心底ふるわせていただきました。

時が経っても色褪せない魅力が詰まったドラマです。全部が注目ポイントです！是非とも楽しみにご覧ください！