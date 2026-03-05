ザ・ビーチ・ボーイズ「勇退」ブルース・ジョンストンが語る、61年の活動を経てツアーバンドを離脱する理由

ザ・ビーチ・ボーイズのメンバーであり、ブライアン・ウィルソンがスタジオ・ワークに専念するためにツアー活動から退いた1965年にグループに加入したブルース・ジョンストンが、約60年にわたる活動と、およそ6000回ものコンサート出演を経て、ツアーバンドから離れることになった。これにより、マイク・ラヴが、ツアーバンドに残る唯一の黄金期メンバーとなる。

「私の長い音楽キャリアの『第3章』が始まる時が来たんだ！」ジョンストンはRolling Stone誌の独占コメントでそう語った。「曲作りなら永遠に続けられる。これから何が飛び出すか、楽しみにしていてほしい！ 私の歌以外の最大の才能はソングライティングだ。今こそ、再び本腰を入れる時だと思っている。さらに、現在はキャリアの新たなステップとして講演活動の準備も進めている。これは、映画界から退いた後に同様の道を歩んだケーリー・グラントに一部触発されたものだ。ジョン・ステイモスから講演内容の構成に多大な助力を得て、自分自身のイベントや催しを行っていく予定だ。そこでは『ディズニー・ガールズ』や『歌の贈りもの（I Write The Songs）』を歌うことだってあるかもしれない」

「特別な機会にはビーチ・ボーイズのパフォーマンスに参加することを楽しみにしている。建国250周年を祝うハリウッド・ボウルで皆に会えるだろう」と彼は続ける。「これは別れではなく、またすぐに会おうという約束だ。ビーチ・ボーイズの音楽的遺産の一員であれたことに、心から感謝している」

マイク・ラヴもRolling Stone誌に自身の声明を寄せた。「ブルース・ジョンストンは、現代における最も偉大なソングライター、ボーカリスト、キーボーディストの一人だ。長年、彼がビーチ・ボーイズで演奏し、貢献してくれたことを光栄に思う。人生において変化は常に約束されているものであり、今日、我々は変化の章に立っている。だが、これは終わりではない。ブルースは、彼が得意とするソングライティングとレコーディングへと焦点を移すのだ。私個人としても、近い将来スタジオで彼と共作できることを楽しみにしている。私はブルースを全面的に支持しており、彼が素晴らしい音楽を生み出すことを確信している。特別な機会や、スケジュールの許す限り、我が国の建国250周年を祝うハリウッド・ボウル公演などを含め、彼がバンドに加わってくれることを嬉しく思う。ブルース・ジョンストンを愛し、尊敬している」

過去28年間、2012年の再結成ツアーという特筆すべき例外を除けば、ジョンストンはマイク・ラヴと共にビーチ・ボーイズとしてツアーを回る唯一のオリジナルメンバーだった。彼はまた、「ディズニー・ガールズ」、「ディアドラ」、「ティアーズ・イン・ザ・モーニング」など、バンドの数々の名曲も手掛けている。1972年に外部プロジェクトのために短期間グループを離れた際、バリー・マニロウの大ヒット曲「歌の贈りもの」を書き上げたが、1978年に復帰。今年1月のラスト・ライブまで、グループに留まり続けてきた。

気になる後任は？

彼の後任としてバンドに加わるのは、トリビュート・バンド「ペット・サウンズ・ライヴ」のフロントマンを務める才能豊かなボーカリスト、クリス・クロンだ。下掲の動画からも分かる通り、彼は全盛期のビーチ・ボーイズのボーカル・パートを驚くべき精度で再現することができる。彼は2月下旬から静かにビーチ・ボーイズのステージに参加し始めているが、ビーチ・ボーイズの活動がない期間は、引き続きペット・サウンズ・ライヴでの公演も予定されている。

一方、創立メンバーのアル・ジャーディンは、ブライアン・ウィルソンの元バックバンドと共に、1977年のアルバム『ラヴ・ユー』を中心とした公演を続けている（ジャーディンはこのグループを「ペット・サウンズ・バンド」と改名しているが、クロンの「ペット・サウンズ・ライヴ・バンド」とは無関係だ）。彼らは2025年7月から『ラヴ・ユー』の楽曲の大部分を演奏してきたが、2月21日、ロサンゼルスのブロードウェイにあるユナイテッド・シアターでの特別公演で、ついに全曲演奏を成し遂げた。ハイライトは「レッツ・プット・アワ・ハーツ・トゥギャザー」のライブ初披露だった。そこではブライアン・ウィルソンの最初の妻であるマリリン・ウィルソンが、50年前にオリジナル・パートをレコーディングして以来、初めてステージで自身のパートを歌い上げた。

ジャーディンとペット・サウンズ・バンドは、4月11日にニュージャージー州コリンズウッドのスコティッシュ・ライト・オーディトリアムからツアーを再開する。6月には、このショーをオーストラリアとニュージーランドへも持ち込む予定だ。

マイク・ラヴ率いるビーチ・ボーイズは、3月22日にフロリダ州オーランドのシーワールドでライブ活動を再開する。8月までの日程が組まれており、その中にはジョンストンがゲスト出演する予定の、7月4日の週末に開催されるハリウッド・ボウルでの3夜連続公演も含まれている。

From Rolling Stone US.

>>>記事の本文に戻る