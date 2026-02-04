エニトグループ傘下のOmiaiが運営するマッチングアプリ「Omiai」は、全国のOmiaiユーザーを対象に「マッチングアプリにおける“その人らしさ”の伝わり方意識調査」を実施した。本調査は2026年1月、全国のマッチングアプリ「Omiai」を利用する独身ユーザー1,725名を対象に、インターネット調査にて実施されたもの。対象者の内訳は、ユーザー(全員独身) n=1,725、そのうちマッチングアプリで出会った恋人・配偶者との別れ経験者 n=711。

近年、コスパ・タイパに続く考え方として、迷い・不安・後悔などの心理的負担を減らし、納得感のある判断状態を重視する「メンパ(メンタルパフォーマンス)」が注目されている。今回の調査では、婚活・恋活における「判断負荷」と「後悔」の実態が明らかになった。

「人となり」は重要だが、プロフィールだけでは伝わりにくい?

「人となり」が重要だと回答した人は99.0%にのぼった。一方で、プロフィールだけでは“その人らしさ”が伝わりにくいと感じる人は86.3%に達した。写真や基本情報中心のプロフィール構成では、会う前に相手像を十分に把握しづらい実態が浮き彫りとなった。

“その人らしさ”が見えにくいほど「会う/会わない」の判断は難しくなる?

“その人らしさ”が伝わりにくいと感じている層は、「会う/会わないの判断が難しい」と回答する割合が22.9pt高い結果となった。判断の迷いは性格要因ではなく、判断材料の不足によって生まれやすい可能性が示唆された。

価値観や考え方が事前に分かるだけで判断は変わる?

価値観や考え方といった情報が事前に分かることで、会う判断が変わり得るという結果が示された。効率よりも「納得して判断できる状態」を作ることが、メンパ向上につながる要素として捉えられている。

別れ経験者の半数超が「先に聞いていれば避けられた」と後悔?

マッチングアプリで出会った恋人・配偶者とのお別れ経験者のうち53.3%が、「価値観や考え方を先に聞いていれば別れは避けられた」と回答した。会う前から関係初期にかけての相互理解が、すれ違い防止につながる可能性が示された。

後悔の上位は「恋愛観」「将来像」「金銭感覚」「コミュニケーション」

後悔内容の上位には、「恋愛観・結婚観」「将来のイメージ」「金銭感覚」「コミュニケーション」が並んだ。単なる好みではなく、人生観に近いテーマが多く、いずれも“その人らしさ”が強く表れる領域となっている。

まとめ

本調査では、プロフィールだけでは“その人らしさ”が十分に伝わらず、それが「会う/会わない」の判断負荷や、別れ後の後悔につながり得る実態が明らかになった。出会いの迷いや心理的負担を減らす鍵は、会う前に“その人らしさ”が伝わる情報を増やすことにあるといえる。

Omiaiでは今後も、出会いのメンタルパフォーマンス向上につながる体験づくりを推進していくとしている。