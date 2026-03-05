2026年2月18日に発売されたヒステリックミニのブランドムック。最新刊が発売されると知った瞬間、思わず「ヒスミニ懐かしい…!」と声が出ました。

学生時代、あの派手でポップでちょっと毒っ気のある世界観が大好きで、Tシャツや小物を集めていたあの頃。まさか大人になった今、バッグという形でまた手に取ることになるとは思っていませんでした。

可愛いだけじゃなく、ちゃんと使えそうな実用性もある今回のラインナップ。これはもう、チェックせずにはいられない。

2026年2月18日発売 ヒステリックミニ ブランドムック最新刊

ヒステリックミニのブランドムック最新刊は全4種類で、MINIちゃん柄とDEVILKIN柄のバッグがラインナップされています。

共通している特徴は、

・ふんわり軽いキルティング生地

・存在感抜群の総柄デザイン

・ランダム封入の特別ステッカー付き

見た目のインパクトはもちろん、実用性も兼ね備えたバッグたち。同じ柄でサイズ違いの展開もあるので、これは親子でも楽しめそう…! 今回は実際に手に取って使ってみた感想を、正直にレビューしていきます。

【ふんわり軽くて存在感抜群】HYSTERIC MINI BIG PUFF SHOULDER BAG BOOK

『HYSTERIC MINI BIG PUFF SHOULDER BAG BOOK』価格：4,675円(税込)/販売場所：書店限定

まず手に取った瞬間に思ったのが、大容量なのに軽い…!

キルティング素材でふんわりしているのに、見た目はしっかりインパクトあり。MINIちゃんの総柄がしっかり主張してくれます。

ストラップは太めで肩に食い込みにくく、荷物が多い日でも安心。

ドロスト仕様なので、気分やコーデに合わせてバッグのシルエットを変えられるのも嬉しいポイントです。

今回実際に入れてみると……

「え、まだ入るけど?」という余裕感。公園の日や、ちょっと遠出する日にも頼れるサイズでした。

ヒスミニらしい派手さを楽しみたい人や荷物が多めのママ、柄でしっかり主張したい人にぴったりです◎

【大容量なのに可愛さ全開】HYSTERIC MINI SQUARE BAG & SACOCHE BOOK SCRAP PATCHWORK ver.

『HYSTERIC MINI SQUARE BAG & SACOCHE BOOK SCRAP PATCHWORK ver.』価格：4,070円(税込)/販売場所：書店限定

スクエア型で型崩れしにくいトートバッグ。見た目はしっかりしているのに、持つと軽い。A4ファイルはもちろん、パソコンもすっぽり入るので、「これ仕事にも使えるやつでは?」と本気で思いました。

仕事と子育てを両立するママや通勤にも使いたい人にもおすすめです!

そして、セットのサコッシュ。

これが娘の心を一瞬でつかみました。「それ、わたしの?」と目をキラキラさせる4歳児。

ジッパー付きでちゃんと閉まるので、ハンカチやティッシュを入れてあげると大喜び。 ママは大きいトート、娘はサコッシュ。この組み合わせ、最高です。

【小さいのにちゃんと入る】HYSTERIC MINI MINI SQUARE BAG BOOK DEVILKIN ver.

『HYSTERIC MINI MINI SQUARE BAG BOOK DEVILKIN ver.』価格：3,223円(税込)/販売場所：ローソン・HMV限定

※コンビニ版は、売り切れの可能性があります。一部店舗では取り扱いのない場合があります。店舗へのお問い合わせはご遠慮ください。

DEVILKIN柄ミニスクエアバッグは、黒地にDEVILKINの総柄で甘さ控えめのかっこいいデザイン。ミニサイズだけど財布やスマホ、ハンカチやメモ帳くらいならしっかり入ります!

ジッパー付きなのでしっかり閉まって形も整いやすい〜

このバッグを見つけた娘は「これは私の!」と大興奮。

サイズ感がまさに子どもぴったり。子ども用のお弁当入れにもちょうどいい感じでした。

【甘すぎない大人ヒスミニ】DHYSTERIC MINI SQUARE BAG & SACOCHE BOOK DEVILKIN ver.

『HYSTERIC MINI SQUARE BAG & SACOCHE BOOK DEVILKIN ver.』価格：4,070円(税込)/販売場所：ローソン・HMV限定

※コンビニ版は、売り切れの可能性があります。一部店舗では取り扱いのない場合があります。店舗へのお問い合わせはご遠慮ください。

同じDEVILKIN柄でも、こちらは大容量タイプ。SCRAP PATCHWORK柄トートバッグ＆サコッシュと同様に、A4サイズのファイルやパソコンが入るのもうれしい…!

黒ベースなので、どんな私服でも馴染みやすいデザインです。

「ヒスミニは好きだけど、派手さを押さえたのが好き」という人にもおすすめ。もちろん、サコッシュは子どもともリンク可能です。

開けるまでドキドキ…！ステッカーは何が出る?

全4種類にランダムで1枚入っている特別ステッカー。何が入っているかは開けるまでのお楽しみです。

これ、地味にテンション上がりますよね。娘にステッカーが入っていることを伝えると「どれかな？どれかな?」と、袋を開ける瞬間が一番盛り上がっていました。こういうワクワク要素、やっぱり嬉しい!

親子で持ったら可愛さ倍増だった

正直、ひとりで持つだけでも十分可愛い。でも親子で持った瞬間、可愛さが倍増しました。

ママは大きめバッグ、娘はミニバッグやサコッシュ。公園でもショッピングでもなんだか特別な日みたいな気分になりますよね。普段洋服のおそろいは恥ずかしくてできないけど、ワンポイント同じだとやっぱり嬉しい〜! リンクコーデって服だけじゃないんだな、と実感しました。

可愛いだけじゃなかった…実際に使ってみたら想像以上!

最初は懐かしさで手に取ったヒスミニのバッグ。でも実際に使ってみると軽くてたっぷり入るし、肩もラクで想像以上に使いやすいことに驚きました。さらに娘が嬉しそうに持つ姿を見て、買ってよかったと心から実感! 学生時代に好きだったヒスミニを今は親子で楽しめる、そんな時間も素敵だと思えました。