パルとJALUXは3月2日、JAL(日本航空)とコラボレーションした旅行アイテム全27商品を全国の3COINSならびにパル公式通販サイト「PAL CLOSET」で発売する。

3COINS×JAL旅行アイテムが登場

今回のコラボレーションでは、JALスタッフのアイデアを活かした「あったら便利」な全27商品を用意した。中身を分けられる2層式で、内側に保冷素材を使用した「マザーズバッグ」(1,650円)をはじめ、「自分で押したい」という子どもが多いという声から生まれた「KIDSキャリーケース」(5,500円)、親子でお揃いで使える「フードつきネックピロー」(1,320円/KIDS用1,100円)や「携帯スリッパ」(880円)など、JALで働くスタッフの声をもとに「親子でも使える」ことにもこだわって企画された。他にも、「授乳ケープ」(1,650円)や、「パスポートケース」(880円)、「吊り下げポーチ」(1,650円)、「水で描けるお絵かきブック」(550円)、「KIDSヘッドホン」(1,980円)などを展開する。

クーポン券が当たるキャンペーンも実施

対象期間中に対象路線・対象運賃で搭乗した人の中から抽選で賞品をプレゼントする「搭乗キャンペーン」を実施する。

賞品は、JAL賞として国内線往復航空券(2名)、3COINS賞として3COINSオンラインストアで使える5,000円クーポン券(30名)を用意する。

対象購入・キャンペーン登録期間は2026年2月19日～5月31日、対象搭乗期間は2026年3月1日～5月31日(5月1日～6日を除く)。JALマイレージバンク(JMB)日本地区会員が対象となる。詳細は特設サイトで確認を。