独自の品ぞろえと目利き力で支持を集める食料品店・北野エースは、近年SNSでも存在感を高めている存在だ。「カレーなる本棚」や「めしとも」シリーズをきっかけに、その名を知ったという人も多いだろう。

行くだけ……いや、行く前からワクワク(&よだれ)が止まらない。そんな北野エースの魅力をぎゅっと詰め込んだムック『北野エース FAN BOOK』(宝島社)が、今月発売された。

北野エースの魅力をまとめて知れる1冊

『北野エース FAN BOOK』(宝島社)

『北野エース FAN BOOK』は、全国で人気の“食のセレクトショップ”として知られる北野エースの世界観や強みを、1冊に凝縮したファン向けムックだ。定番・人気商品の紹介をはじめ、バイヤーのおすすめコメント、北野エース好きによる口コミ、PB商品を使ったアレンジレシピなど、内容は多岐にわたる。

さらに、店長の一日に密着したコラムなど、普段はなかなか見えない「お店の裏側」に触れられるのも読みどころ。北野エースの代名詞ともいえる「カレーなる本棚」についても、しっかりとページが割かれている。

『北野エース FAN BOOK』(宝島社)より

実店舗でもWEBでも使える「スペシャルパスポート」に注目

このムックが注目を集めている理由のひとつが、袋とじ特典として付いてくる「スペシャルパスポート」の存在だ。

このパスポートを使うと、北野エースの対象店舗※およびWEB SHOPでの買い物が10％OFFになる。実店舗とオンラインの両方で利用できる割引特典が付くムックは、実はそれほど多くない。

普段よく購入する定番商品はもちろん、「気になってはいたけれど、少し迷っていた商品」を試すきっかけとしても使いやすい。有効期限は2027年1月22日までと長めに設定されており、日常使いしやすい点も特徴だ。

なお、利用には購入金額条件や対象店舗の指定があるため、詳細はムック本誌や公式サイトで確認してほしい。

北野エースをよく利用する人はもちろん、気になりつつもまだ行ったことがないという人にとっても、商品選びの楽しさを知る入り口になる1冊といえそうだ。