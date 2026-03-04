人生で初めてできた彼氏が既婚者だったと発覚、謝罪のため妻に会いに行くと…菅井友香、ドラマ『水曜日、私の夫に抱かれてください』出演決定「4月は水曜日の夜、画面の向こうで会いましょう!」

テレ東のドラマ『水曜日、私の夫に抱かれてください』(4月1日スタート 毎週水曜24:30〜25:00)に、菅井友香が出演する。

菅井友香

『水曜日、私の夫に抱かれてください』あらすじ

29年の人生で初めてできた彼氏の神栖史幸と順調に交際をしていた小吹蓉子。ある日、神栖から「妻にバレた。妻が君に会いたがっている」と衝撃の告白をされる。実は神栖は既婚者だったのだ。

意図せず不倫をしていたと自己嫌悪に陥る蓉子は、神栖の妻・怜に謝罪のため会いに行くと、「毎週水曜日、史幸と浮気し続けてくれませんか……?」と怜から告げられ……。“公認不倫”を続ける蓉子と本心の見えない怜、浮気をやめられない神栖の奇妙な三角関係を描く不倫ラブサスペンスが開幕する。

小吹蓉子役を演じるのは菅井友香

菅井が演じる小吹蓉子は、保険会社に勤める29歳。真面目すぎる性格なうえ、人付き合いが苦手。30歳という節目を前に焦りを感じ、マッチングアプリに登録したがうまくいかず落ち込んでいたところ、偶然あるきっかけで神栖史幸と出会い付き合うことになった。初めて経験する恋人のいる人生に幸せを感じていたが、神栖が既婚者であることを知り……。

また、蓉子が交際している史幸の妻・神栖怜を入山法子、そして、浮気をやめられないクズ夫・神栖史幸を稲葉友が演じる。

菅井のコメントは以下の通り。

菅井友香 コメント

「水曜日、私の夫に抱かれてください」小吹蓉子役を演じさせていただきます菅井友香です。蓉子は生真面目で、過去のトラウマから人付き合いが苦手。「正しく生きたい」という想いの強い蓉子が、自分でも信じられない過ちを犯してしまっていたことを知り、神栖家との"公認不倫"がはじまります。重たい心情を抱える蓉子ですが、現場では沢村一樹監督の演出に思わず笑ってしまうことも多く、そのユーモアにはっとさせられる日々を過ごしています。登場人物それぞれの心の奥を解き明かしていくことがこの作品の見所の1つだと思います。「不倫」というテーマを扱いながらも、サスペンスの要素が絡み合う濃厚なヒューマンドラマになっていると感じています。ぜひ蓉子と一緒に物語に巻き込まれながら、時に応援しながら楽しんでいただけましたら嬉しいです。4月は水曜日の夜、画面の向こうで会いましょう!

(C)「水曜日、私の夫に抱かれてください」製作委員会