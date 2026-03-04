メガハウスは、TVアニメ『ONE PIECE』より「Portrait.Of.Pirates ワンピース “Evolutionary History” ジュエリー・ボニー “一番自由な未来”」(22,000円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて3月6日13時より予約受付開始、2026年9月発送予定。

「Portrait.Of.Pirates ワンピース “Evolutionary History” ジュエリー・ボニー “一番自由な未来”」は、TVアニメ『ONE PIECE』エッグヘッド編の人気キャラクター達を続々と立体化する“Evolutionary History”シリーズ第六弾。エッグヘッド編のクライマックスで大活躍したジュエリー・ボニーが、新たな姿で再登場する。

トシトシの実の能力〝ゆがんだ未来〟 によって〝一番自由な未来〟へと変身したボニーの、〝太陽の神ニカ〟を思わせるその勇姿を、ハイクオリティな造形と彩色でイメージ通りに立体再現。顔パーツは劇中の印象的な表情へと差し替え可能で、ディスプレイの幅も広がる仕様となっている。

原型はBOSQUE×ピンポイント、彩色はt2y(ピンポイント)。

(C)尾田栄一郎／集英社・フジテレビ・東映アニメーション