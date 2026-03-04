バンダイは、サンリオキャラクターをデザインしたリップグロス「Maze Maze Cosme」を4月25日に発売する。ラインナップは、ハローキティ・シナモロール・クロミ・マイメロディ・シナモロールの5種類で、価格はいずれも2,200円。

4月25日発売「Maze Maze Cosme ハローキティ」(2,200円)

「Maze Maze Cosme」は、色のもとと香りのもとをまぜまぜして、自分で合わせてつくる、リップグロス。

リップグロスの容器に、色の袋と香りの袋の中身をそれぞれ出し切り、マドラーでよく混ぜる。混ぜた後、マドラーを容器から出し、中栓を容器にセットし、蓋をしめたらリップグロスが完成する。

「Maze Maze Cosme ハローキティ」(2,200円)は、色のもとがレッド、香りのもとがフレッシュフローラルの香り。

「Maze Maze Cosme シナモロール」(2,200円)

「Maze Maze Cosme シナモロール」(2,200円)は、色のもとがライトブルー、香りのもとがスウィートフローラルの香り。

「Maze Maze Cosme マイメロディ」(2,200円)

「Maze Maze Cosme マイメロディ」(2,200円)は、色のもとがピンク、香りのもとがエアリーフローラルの香り。

「Maze Maze Cosme クロミ」(2,200円)

「Maze Maze Cosme クロミ」(2,200円)は、色のもとがライトパープル、香りのもとがナチュラルフローラルの香り。

「Maze Maze Cosme ポムポムプリン」(2,200円)

「Maze Maze Cosme ポムポムプリン」(2,200円)は、色のもとがイエロー、香りのもとがドリーミーフローラルの香り。

(C) 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L663494