Kianna、HARKA、AOTO、Siero参加、「POP YOURS」オリジナル楽曲リリース

盛り上がりを見せる次世代のヒップホップシーンから台頭するKianna、HARKA、AOTO、Sieroによるコラボ曲「STARLIGHT」が3月4日（水）にリリースされた。
「STARLIGHT」は4月3日（金）、4月4日（土）、4月5日（日）に開催されるヒップホップフェスティバル「POP YOURS」のオリジナル楽曲で、Kianna、HARKA、AOTO、SieroはNEW COMER SHOT LIVEとして全員が出演する。プロデュースはKaneee, Kohjiya & Yvng Patraによる2024年のPOP YOURSオリジナル楽曲「Champions」を手がけた日本のトッププロデューサーKM。
次世代のエネルギーとフレッシュな感覚の爆発をうながすKMのトラックの上で、4人がそれぞれのスタイルを自由にぶつけ合った楽曲が完成。アートワークはRyu Nishiyamaが手がけ、アーティスト写真はKohei Kawataniが撮影をした。
AOTO、Sieroは4月3日（金） DAY 1、HARKA、Kiannaは4月5日（日） DAY 3に出演。『POP YOURS 2026』での初披露が期待されている。
＜リリース情報＞
Kianna, HARKA, AOTO, Siero
「STARLIGHT （Produced by KM）」
https://popyours.lnk.to/STARLIGHT
Lyrics by Kianna, HARKA, AOTO, Siero
Produced & Mixed, Mastered by KM
Art work by Ryu Nishiyama
＜イベント情報＞
POP YOURS 2026
2026年4月3日（金）・4月4日（土）・4月5日（日）
時間：開場9:30 / 開演11:00
会場：幕張メッセ 国際展示場 展示ホール1-6
一般発売（先着）
発売中
ローソンチケット：https://l-tike.com/popyours/
オフィシャルサイト：https://popyours.jp/