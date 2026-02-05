パスタ専門店「ジョリーパスタ」は2月5日より、「“窯焼きチーズパスタ” 蟹のクリームソース」と「～播磨灘産～ 牡蠣のモッツァトマト」の2品を販売している。

ジョリーパスタでは「今月のおすすめ」と題して、毎月異なるテーマでパスタを販売している。

1品目は、もちもち食感が特長の生パスタ“フェットチーネ”を使用したクリームパスタに、温野菜とたっぷりの蟹の身を合わせた「“窯焼きチーズパスタ” 蟹のクリームソース」が登場。表面はチーズでこんがり香ばしく、中は蟹やホワイトソースの濃厚な味わいに。さらにフェットチーネの下にはキャベツ、パプリカなどの野菜がたっぷり入っている。全体をよく混ぜてからいただくのがおすすめ。価格は1,639円。

2品目は、人気商品「モッツァトマト」にふっくらジューシーな播磨灘産の牡蠣を合わせた「～播磨灘産～ 牡蠣のモッツァトマト」。にんにくと唐辛子をきかせたピリ辛トマトソースのパスタに、モッツァレラチーズ、ベーコンを加え、ミルキーな味わいの播磨灘産牡蠣を合わせた一品で、牡蠣はじっくりソテーしているため、トマトソースにも牡蠣の旨みがたっぷり。バジルのフレッシュな香りはトマトソースのパスタと相性抜群となっている。価格は1,309円。