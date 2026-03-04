フジテレビ系バラエティ番組『今夜はナゾトレ』(毎週火曜19:00～)が、新番組に刷新。4月2日から放送枠も移動し、『ナゾトレMAXXX』(同21:00～)となる。現在放送中の『この世界は1ダフル』は3月26日でレギュラー放送を終了し、4月以降は特番として放送される。

新番組は、30～40代女性がいま気になるさまざまな“〇〇界隈”の“シン常識”をMAXXX(＝最大限)クイズ形式で学ぶという内容。出題されるのは、過去最高益を更新した無印良品の「買ってよかった商品」や、春に最も多く食べられるという最新パン界隈、新生活に気になる最新文房具界隈・最新家電界隈など、生活に必要で身近なものばかりだ。身近な商品の中で仲間外れを探す新企画「ウエダウト(仮)」も放送予定。

スタジオでは、上田晋也(くりぃむしちゅー)をはじめ、有田哲平(くりぃむしちゅー)、タカ(タカアンドトシ)、トシ(タカアンドトシ)、柳原可奈子、阿部亮平(Snow Man)がレギュラーメンバーとして集結。有田率いる“イケオジ”チームと、阿部率いる“イマドキ”チームが、世代の知識と感覚を武器に勝負を繰り広げる。

『今夜はナゾトレ』はカンテレなど一部地域で同時ネットされていなかったが、4月から全国放送に昇格。これに伴い、TVerでのリアルタイム配信もスタートする。

情野誠人チーフプロデューサー コメント

「グルメ・家事・趣味・子育て・ショッピング・音楽・旅…こういった身近なものをテーマに、その界隈のシン常識を深堀りしていきます。

なんでもタイパが重視される現代に、かゆい所に手が届く…本当に気になる情報を取り上げることは大変なことだと自負しています。テレビの独りよがりではなく、世間の目や考え方にしっかりと向き合い、この番組を見ればあの界隈のことが学べるんだと信頼していただけるよう努めてまいります。

また、スタジオはくりぃむしちゅー有田さん・タカアンドトシさんのイケオジチームと、柳原さん・Snow Man阿部さんのイマドキチームが、世代の知識と感覚を武器に対決する構造になります。思わぬ珍回答や感覚のズレと、それをMC上田晋也さんが笑いへ昇華させるエンタメに是非ご期待ください」