ロッテは3月17日、「コアラのマーチ」のビスケットの絵柄、パッケージをリニューアルし、「366日のハピバのマーチ」絵柄企画を開始する。

「366日のハピバのマーチ」絵柄企画

同商品は、「多種多様な絵柄を探す楽しさ」と「見つけた絵柄を誰かと共有したくなる体験」を、ブランドの価値として大切にしてきた。40周年記念の「名前入り」企画では、「名前があった!」と自身や推しの名前を探す体験が好評を得た一方で、「自分の名前がなくて悲しい」という声も多く寄せられたという。

こうした声に応えるため、探したくなる体験をアップデートし、「366日のハピバのマーチ」と題して、"誕生日"をテーマにした絵柄を展開する。誰でも必ず当てはまる「誕生日」「西暦」「干支」「血液型」を絵柄に採用。絵柄は全500種類にのぼり、その組み合わせは約17万通り。西暦は、2026年2月27日時点で日本最高齢の誕生年とされる1911年から、未来の子供たちの誕生年となる2028年までを用意した。

366日のハピバのマーチ

「ハピバのマーチ」企画にちなんだ新商品も展開

3月17日より、新商品「コアラのマーチ＜ハピハピショートケーキ＞」(想定小売価格194円前後)を全国で発売する。北海道産生クリームを使用したビスケットに、香り豊かないちご風味のチョコレートをとじこめ、ショートケーキをイメージした味わいに仕立てた。パッケージは箱をショートケーキに見立て、ろうそくにはコアラのマーチの誕生年「1984」と、今年制定した「コアラのマーチの日」である「0303」をあしらっている。

発売43年目の大リニューアルを実施

発売43年目を迎えたコアラのマーチを大幅にリニューアルし、「コアラのマーチ＜チョコ＞」「コアラのマーチ＜全粒粉in旨ビス＞」(いずれも想定小売価格183円前後)を3月17日より全国で発売する。「大人もおいしく楽しみたい」という要望を受け、ビスケットの食感とチョコレートの味わいを見直した。

コアラのマーチ＜チョコ＞は、ビスケットをサクッと香ばしい生地に。チョコレートは食べ始めからコクと深みを感じられる味わいに仕立てた。

コアラのマーチ＜全粒粉in旨ビス＞は、カカオのブレンドを変更し、よりカカオのコクが引き立つ味わいにリニューアルした。

また、パッケージデザインも刷新。発売当初からパッケージの正面で親しまれてきた"リアルコアラさん"は今回を機に卒業し、今後は"コアラのマーチくん"がブランドの"新しい顔"として、商品を彩る。

リアルコアラさん

「CUTIE STREET」がコアラの街応援団に就任

3月3日を「コアラのマーチの日」として記念日制定したことを記念して実施する「コアラの街(マーチ)」企画の応援団に、アソビシステムに所属するアイドルグループ「CUTIE STREET」が就任した。今回の記念日制定を機に、コアラたちが街をジャックする「あそび」をテーマにした「コアラの街」では、CUTIE STREETメッセージ入りコアラカチューシャを含むプレゼントがもらえるポスターハント企画を実施する。詳細は特設サイトで確認できる。