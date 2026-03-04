“理想の上司”への本音「実際に働いてる上司ランキングだったら…」　佐久間宣行氏が独断で1位を発表

「川島さんはすごいけど」「実際にプロジェクトを率いてんのは…」

毎年世間で話題になる“理想の上司”ランキングについて、独自の視点でツッコミを入れたのは、テレビプロデューサーの佐久間宣行氏。2月25日深夜、ニッポン放送のラジオ番組『佐久間宣行のオールナイトニッポン0(ZERO)』(毎週水曜27:00～28:30)で、同ランキングについて私見を語った。

佐久間宣行氏

川島明の“理想の上司1位”には「納得」

明治安田生命が、毎年恒例の「新入社員が選ぶ“理想の上司”総合ランキング」を発表。男性部門は、9年連続で1位だったウッチャンナンチャン・内村光良を制し、今年は麒麟・川島明が初の1位に。「川島さんに関しては納得」と話した佐久間氏は、「月から金まで『ラヴィット!』を仕切ってて。しかも、雰囲気よくそれぞれのチームを。なんか半年に1回、川島さん主催の飯会やってんでしょ? そういうのもあって、理想の上司ですよ」と称えた。

一方で、「ただ、現場を仕切れるのは俺のほうが上だからね(笑)」とジョーク交じりの本音も。「川島さんはすごいけど。内村さんも川島さんも、演者同士の中での1位」と強調し、「実際にプロジェクトを率いてんのは僕です。予算を管理し、キャスティングをし、スケジューリングをし、収録をし……。収録って、この一瞬だからね!? 編集をし、炎上対策をし、企画を通し、予算交渉し、チーム編成をし……」と止まらず。

改めて、「今のところ、トラブルも起きてない。俺ですよ。理想のというか、実際の上司っていうのは俺なんです」と主張した佐久間氏。すぐさま、「そういうランキングじゃないか。イメージだもんな。実際に働いてる上司ランキングじゃないもんな(笑)」と自らツッコみつつ、「実際に働いてる上司ランキングだったら、藤田社長が絶対1位」と、実業家でサイバーエージェント代表取締役会長の藤田晋氏の名前を挙げる場面もあった。

なお同番組は、放送後1週間以内であればradikoで聴取可能(エリア外の場合はプレミア会員のみ)。また、『オールナイトニッポン0』は、ライブ配信アプリ「17LIVE(イチナナ)」で放送と同時に映像でも配信中。放送後には「17LIVE」限定のアフタートークも配信されている。