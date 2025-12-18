タカラトミーは12月27日より、新年を祝うくじ形式の「福舞トミカ」を、全国の玩具専門店、玩具売場、タカラトミーモール等にて発売する。

「福舞トミカ」は、2013年から展開している「日本らしさ」「正月らしさ」を軸にした「トミカ」の新春向け商品「初春トミカ」シリーズの12作目の商品。

今年は、2026年の干支「午」をはじめ、「シマエナガ」「白狐」「麒麟」「蟹」「金のわに」という縁起の良いモチーフ全6種類をラインアップ。「それぞれに意味が込められている6種のモチーフ」「マット塗装をベースに細やかな金の装飾」「新年を祝うくじ形式」など、日本文化やお正月の魅力が詰まった商品となっている。

価格は各770円。12月27日より、全国の玩具専門店、百貨店・量販店の玩具売り場、専門店「トミカ・プラレールショップ」、インターネットショップ、タカラトミー公式ショッピングサイト「タカラトミーモール」にて発売される。

タカラトミー「福舞トミカ」(左)【午】三菱 ランサーエボリューションⅣ、(右)【シマエナガ】ダイハツ ムーヴ キャンバス

「午」は、大地を駆け巡る午(馬)をイメージした「三菱 ランサーエボリューションⅣ」。ボンネット部分に「午」の文字がデザインされている。

「シマエナガ」は、「ダイハツ ムーヴ キャンバス」のボディに、幸福の鳥として親しまれる“雪の妖精”シマエナガをデザイン。ルーフには初春の文字が入っている。

タカラトミー「福舞トミカ」(左)【白狐】日産 フェアレディZ、(右)【麒麟】トヨタ AE86 スプリンタートレノ

人々に幸運をもたらす白い狐「白狐」をイメージした白いボディと赤いルーフに幸運を運ぶ白狐のデザインが入った「日産 フェアレディZ」。車体横にはお正月をイメージした扇と梅がデザインされている。

幸福をもたらす象徴とされる神獣「麒麟」をイメージした「トヨタ AE86 スプリンタートレノ」は、ボンネットに、1日に千里もの距離を走り抜ける麒麟が描かれている。

子孫繁栄、幸福の意味をもつ「蟹」は、蟹がはさみを動かし幸運を招く姿を車体にデザインした「軽装甲機動車」。クリアレッドのタイヤは水辺にいる蟹をイメージしている。

「金のわに」は、富の守り神と言われる幸運の金の鰐(わに)を乗せたトラック「UDトラックス クオン(金のわにトラック)」。

