NTTドコモは3月2日、「d払いタッチをはじめて設定で200pt進呈キャンペーン」および「d払いタッチご利用で+20%還元と2,000万pt山分けキャンペーン」を開始した。

はじめての設定で200ポイントを進呈

d払いタッチをはじめて設定で200pt進呈キャンペーン

期間中に、「d払い」アプリに Apple PayまたはGoogle Payをはじめて設定した人を対象に、もれなくdポイント(期間・用途限定)を200ポイント進呈する。エントリーは不要。なお、以前にd払いタッチを設定したことがある人が再設定した場合は、キャンペーン対象外となる。

実施期間は2026年3月2日～4月30日午後11時59分まで。

d払いタッチ利用で+20%還元と2,000万pt山分け

既にd払いタッチを利用中の人も対象となるキャンペーンが、2026年3月2日～4月30日午後11時59分まで実施される。

キャンペーンサイトからエントリーの上、期間中にd払いタッチで合計3,000円(税込)以上の買い物をすると、dポイント(期間・用途限定)が進呈される。「iD」加盟店での利用が対象。

Apple Payでは合計利用金額に対して20%分のdポイント(期間・用途限定)が進呈され、進呈上限は1人あたり3,000ポイントとなる。Google Payでは、dポイント(期間・用途限定)2,000万ポイントを山分けで進呈する。進呈上限は1人あたり600ポイントとなる。