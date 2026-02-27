NTTドコモは3月、「dポイント」「d払い」においておトクなキャンペーンを、ENEOS、ファミリーマートなどで実施する。

ENEOS、抽選で最大10,000ポイント

ENEOSでは、「はじめての方・お久しぶりの方限定 抽選で最大10,000ポイントキャンペーン」を実施している。エントリーおよびキャンペーン期間は2月23日～3月31日まで。

はじめての人・久しぶりの人限定で、期間中、キャンペーンサイトよりエントリーの上、期間中合計でdポイントを3ポイント以上ためた人を対象に、抽選でdポイント(期間・用途限定)を最大10,000ポイント進呈する。当選内容は、1等の10,000ポイントが100名、2等の1,000ポイントが1,000名、3等の100ポイントが10,000名となっている。

東北・北海道のファミマ限定、抽選で最大1,000ポイント

東北・北海道地方のファミリーマート(一部店舗を除く)限定で、「dポイント最大1,000ポイント抽選キャンペーン」を実施する。エントリーおよびキャンペーン期間は3月1日～3月31日。

期間中、キャンペーンサイトよりエントリーの上、対象店舗でdポイントカードを提示して1ポイント以上ためると、抽選で10,000名にdポイント(期間・用途限定)が最大で1,000ポイント当たる。さらに、ファミリ―マートでdポイント利用がはじめて・久しぶりの人は当選確率が100倍となる。当選内容は、1等1,000ポイントが100名、2等100ポイントが9,900名となっている。

アダストリア、ID連携で1,000ポイントが当たる

and STの実店舗、and ST WEBストアでは「ID連携で抽選でdポイント1,000ポイントプレゼント」キャンペーンを実施する。キャンペーン期間は3月17日～3月30日で、エントリーは不要。期間中、and ST会員IDと「dアカウント」を連携したうえで、and STの実店舗、and ST WEBストアで税込200円以上の買い物をして、dポイントを1ポイント以上ためると、抽選で1,000名にdポイント(期間・用途限定)が1,000ポイント当たる。

エディオンで最大20倍還元

エディオンネットショップでは、「dポイント最大20倍還元キャンペーン」を実施している。キャンペーン期間は、第1弾が2月20日～3月1日、第2弾が3月3日～3月15日、第3弾が3月17日～3月31日。エントリーは不要。期間中、エディオンネットショップで対象商品を購入の際に、「dアカウント」ログインのうえ支払うと、最大20倍分のdポイントが進呈される。

島忠・ホームズで200万ポイント山分けキャンペーン

島忠では「島忠×d払い 200万ポイント山分け キャンペーン」を実施する。エントリーおよびキャンペーン期間は3月1日～3月31日。期間中、キャンペーンサイトよりエントリーの上、対象店舗にてd払い(コード決済)で1回の会計で税込5,000円以上支払った人を対象に、dポイント200万ポイントを山分けし進呈する。期間中の進呈上限は1,000ポイントとなる。島忠・ホームズの全店(シマホネットは対象外)が対象。